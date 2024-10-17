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「最美營養師」18歲嫩照曝光！　大票人激喊：JK最高

「最美營養師」18歲美照曝光！　粉絲暴動：JK最高！

▲女神營養師高敏敏，是東森《醫師好辣》元老級來賓。（翻攝自高敏敏臉書）

文／鏡週刊

獲「最美營養師」稱號的高敏敏，經常受邀至各大綜藝節目，也是《醫師好辣》元老級來賓，清秀臉龐加上姣好的身材，她在中山醫學大學營養學系求學期間便屢屢登上PTT表特板，日前，她突然在社群平台分享了一張自己18歲的照片，一頭棕色及肩秀髮，身穿JK風格水手服，立刻引起粉絲在網路上暴動。

粉絲們在留言區瞬間沸騰「JK最高！超級可愛！」「從18歲一路美到現在！」「暈到咪咪貓貓要吃什麼止暈？」「十多年過去都沒有變老是怎麼辦到的？求解20點！」等等風趣的回應，其中更不乏粉絲敲碗高敏敏分享她凍齡的祕訣。高敏敏則回應說：「我自己也沒有什麼獨門的凍齡偏方，只是因為小時候黑肉底又貪吃被取了『黑豬』的綽號，長大成了營養師後特別留心防曬及飲食而已。」

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「最美營養師」18歲美照曝光！　粉絲暴動：JK最高！

▲高敏敏分享18歲的照片，身穿JK風格水手服，引起粉絲在網路上暴動。（翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏指出紫外線照射而產生的自由基會導致皮膚提早衰老和色素沉澱，建議民眾不論晴雨都應認真防曬，如此便可大大減少自由基對皮膚的損害、減緩肌膚老化的過程；飲食方面則推薦民眾採用「彩虹飲食」，每天平均攝取至少5種以上不同顏色的天然食物，這些五彩繽紛的食物含有人體無法自行製造的植化素，不單單可以協助降低身體發炎、活化免疫機能，對心血管養護及抗衰老更有著非常卓越的效果；兩者雙管齊下，相信大家都可以收穫一定的效果，養出良好的體態！


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