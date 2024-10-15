隨身帶「富人思維」勵志書販毒　外送員美食箱藏喪屍菸彈送貨

▲台中賴姓兼差外送員涉嫌以外送箱掩護販毒，苗栗通霄警方跨轄逮捕，查獲毒品。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台中市一名賴姓兼差外送員，為了賺取販賣毒品暴利，對外廣告宣稱「買越多優惠越多」促銷毒品，甚至利用外送箱為掩護來躲避警方追查；苗栗通霄警分局月前「飛象過河」跨轄在台中市逮捕賴嫌時，隨身還帶著一本「富人思維」的勵志書。苗栗地檢署近日偵查終結，依違反毒品危害防制條例將賴嫌起訴。

通霄警方今日指出，月前透過特定通訊軟體，鎖定台中市賴姓男子（29歲）涉嫌販賣毒品，賴男平日兼差當外送員，為了吸引更多客戶，留言註記「買越多優惠越多」；賴男原本販售毒品咖啡包、愷他命為主，察覺近來含有依托咪酯的「喪屍菸彈」越來越多人吸食，也開始進貨販售。

警方6月間成功引誘賴嫌現身交易，相約在台中市某外環道一家超商，當賴嫌騎著搭載醒目的外送箱抵達時，埋伏刑警衝上前喝令「警察！不許動！」賴嫌當場傻眼被逮，警方在外送箱內查獲62包咖啡包、6包愷他命以及喪屍菸彈9顆，偵訊後依違反毒品危害防制條例，移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，賴男落網後坦承涉嫌販毒，辯稱：與暱稱「仙女」的共犯合夥販售，警方正循線追查釐清中；另外，警方在外送箱裡面也找到一本「富人思維」的勵志書，賴男宣稱閒暇時喜歡閱讀財經等相關書籍，希望有朝一日找到致富之道，但警方不禁感嘆，賴男鑽研想要致富的學問，卻將所學用在促銷毒品上。