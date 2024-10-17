苗栗爆首例本土登革熱！住處外「孑孓很多」　急設篩檢站抓黑數

記者楊永盛、吳佩蓁／苗栗報導

苗栗縣17日出現該縣今年首例本土登革熱病例，個案為居住在苗栗竹南鎮的30多歲男子，10月7日起出現發燒、肌肉痠痛、背痛、腹瀉、紅疹等症狀而就醫，經通報及採檢送驗後於10月16日確診感染登革熱第一型病毒，與新北新店中和本土登革熱群聚病毒型別(第二型)不同。苗栗縣衛生局已針對個案住處周圍進行防治工作，並設立社區篩檢站，希望能找出隱藏個案。

▲苗栗縣出現該縣今年首例本土登革熱病例，縣府籲請民眾落實孳生源清除。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署表示，個案潛伏期無國外旅遊史及本土疫情風險區活動史，主要活動地點為居住地及工作地，研判為本土病例，但感染源仍待釐清，目前個案於住家防蚊隔離中，密切接觸者目前皆無症狀。

為防範疫情擴散，衛生單位已經針對確診個案竹南鎮居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，發現附近有很多積水容器，裡面藏有不少孑孓，另外也針對個案及密切接觸者共7人進行衛教宣導。

苗栗縣衛生局今天上午起在竹南鎮設立社區篩檢站，盼透過擴大篩檢，主動找出隱藏個案，及早阻斷疫情擴散。另個案在潛伏期間曾至彰化縣、新竹市活動，當地衛生單位也已展開相關防治活動。

疾管署統計，今年截至10月16日已累計236例本土登革熱確診病例，包括新北市66例、台北市及高雄市各2例、苗栗縣及花蓮縣各1例；另今年累計227例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓29例及泰國28例。

疾管署提醒，目前氣溫仍適合病媒蚊生長，請民眾澈底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，或至苗栗縣衛生局成立社區篩檢站篩檢。

同時也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。