　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗栗爆首例本土登革熱！住處外「孑孓很多」　急設篩檢站抓黑數

記者楊永盛、吳佩蓁／苗栗報導

苗栗縣17日出現該縣今年首例本土登革熱病例，個案為居住在苗栗竹南鎮的30多歲男子，10月7日起出現發燒、肌肉痠痛、背痛、腹瀉、紅疹等症狀而就醫，經通報及採檢送驗後於10月16日確診感染登革熱第一型病毒，與新北新店中和本土登革熱群聚病毒型別(第二型)不同。苗栗縣衛生局已針對個案住處周圍進行防治工作，並設立社區篩檢站，希望能找出隱藏個案。

▲▼苗栗縣出現該縣今年首例本土登革熱病例。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗縣出現該縣今年首例本土登革熱病例，縣府籲請民眾落實孳生源清除。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署表示，個案潛伏期無國外旅遊史及本土疫情風險區活動史，主要活動地點為居住地及工作地，研判為本土病例，但感染源仍待釐清，目前個案於住家防蚊隔離中，密切接觸者目前皆無症狀。

為防範疫情擴散，衛生單位已經針對確診個案竹南鎮居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，發現附近有很多積水容器，裡面藏有不少孑孓，另外也針對個案及密切接觸者共7人進行衛教宣導。

苗栗縣衛生局今天上午起在竹南鎮設立社區篩檢站，盼透過擴大篩檢，主動找出隱藏個案，及早阻斷疫情擴散。另個案在潛伏期間曾至彰化縣、新竹市活動，當地衛生單位也已展開相關防治活動。

▲▼苗栗縣出現該縣今年首例本土登革熱病例，縣府籲請民眾落實孳生源清除。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

疾管署統計，今年截至10月16日已累計236例本土登革熱確診病例，包括新北市66例、台北市及高雄市各2例、苗栗縣及花蓮縣各1例；另今年累計227例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓29例及泰國28例。

▲▼苗栗縣出現該縣今年首例本土登革熱病例。（圖／苗栗縣政府提供）

疾管署提醒，目前氣溫仍適合病媒蚊生長，請民眾澈底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，或至苗栗縣衛生局成立社區篩檢站篩檢。

同時也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。

▲▼苗栗縣出現該縣今年首例本土登革熱病例。（圖／苗栗縣政府提供）

ET快訊
可憐狗兒被「高速狂轉2分鐘」　冷血正妹狂笑
快訊／大谷翔平轟出3分砲！　道奇領先
左營社區被毒蛇咬！10歲童「腳腫成麵龜」　全校警戒
以色列炸死「黎巴嫩市長」！　開會開一半市政大樓被轟爛
八點檔女星宣布結婚！　婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作
連恩佩恩IG最後發文曝　星友人震驚：心碎了
直擊／任天堂台北快閃店開幕！　鐵粉排隊喊：預算無上限

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

大型車交通事故「7個月奪241命」　陳世凱拍影片宣導路口停讓

交通部上午開會討論外送運價　消基會批倉促：昨傍晚才收到通知

苗栗爆首例本土登革熱！住處外「孑孓很多」　急設篩檢站抓黑數

11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　書包造型包裝超吸睛

比演唱會還熱門！武陵農場櫻花季訂房11／1上午8點開搶

賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！　女Coser甜笑回應了

盛行西風轉成「倒Ω形」輸送冷空氣　周六降溫2地超涼感

蛋價創4年新低　農業部：協助業者拓展通路

月底可能2颱「間接影響台灣」　專家：留意共伴效應異常降雨

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

大型車交通事故「7個月奪241命」　陳世凱拍影片宣導路口停讓

交通部上午開會討論外送運價　消基會批倉促：昨傍晚才收到通知

苗栗爆首例本土登革熱！住處外「孑孓很多」　急設篩檢站抓黑數

11點開搶！北一女「小綠綠制服悠遊卡」預購　書包造型包裝超吸睛

比演唱會還熱門！武陵農場櫻花季訂房11／1上午8點開搶

賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！　女Coser甜笑回應了

盛行西風轉成「倒Ω形」輸送冷空氣　周六降溫2地超涼感

蛋價創4年新低　農業部：協助業者拓展通路

月底可能2颱「間接影響台灣」　專家：留意共伴效應異常降雨

7款人氣飲品任意配！手搖飲「2杯99元超殺優惠」改版升級了

國3休旅車猛撞緩撞車！開輔助駕駛閃神釀禍　車頭全爛畫面曝

周六2地雨彈最猛「下到發紅帶紫」　一圖秒懂降雨趨勢

【廣編】世界奢華飯店獎揭曉！福容大飯店福隆獲海灘飯店及溫泉飯店雙料大獎

央行管制後4天出手　創社區最高價買進「萬華指標社區」

快訊／大谷翔平得點圈轟3分砲　道奇7比0領先大都會

超狂女移工斜槓密醫！看影片學醫美、矯正牙齒　同鄉排隊預約

陳喬恩遭酸「老母雞生不出蛋」會離婚！　無奈反問：生10個就長久？

速霸陸休旅「合作TOYOTA油電」發表！2.5升動力一桶油可跑1000公里

大型車交通事故「7個月奪241命」　陳世凱拍影片宣導路口停讓

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

「一片密密麻麻」下周恐有颱風　「有機會間接影響台灣」

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發

「我也算靠爸」　小冬瓜曝父最後祝福

即／新北某餐廳驚爆食物中毒案　 暫停營業

陸人氣零食「黃飛紅花生」禁輸入　網購恐觸法

更多熱門

相關新聞

苗栗縣爆本土登革熱！感染源待釐清

苗栗縣爆本土登革熱！感染源待釐清

苗栗縣出現該縣今年首例本土登革熱病例！疾病管制署今（17）日公布，個案為竹南鎮30多歲男性，感染病毒型別為第一型病毒，初步研判與新北登革熱群聚無關，感染源待釐清。衛生單位將於竹南鎮進行社區擴大採檢，主動找出隱藏個案；另個案於潛伏期間曾至彰化縣、新竹市活動，相關防治工作進行中。

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

流感10月挑戰量能　醫：藥物快斷貨

流感10月挑戰量能　醫：藥物快斷貨

新北本土登革熱群聚累計65例！高風險區管制到11/6

新北本土登革熱群聚累計65例！高風險區管制到11/6

防範登革熱　屏東全面啟動孳生源清消

防範登革熱　屏東全面啟動孳生源清消

關鍵字：

登革熱苗栗縣本土病例防疫社區篩檢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

大飛認愛了「女方身份曝光」！

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面