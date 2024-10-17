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藍白士氣大振　下一步逼中央分錢

藍營執政的北北基桃，目前都力挺國民黨版的《財劃法》修正案，盼立委將財政餅做大，健全地方財政。圖為桃園市議會藍黨團疾呼速修財劃法。（圖／報系資料照）

▲藍營執政的北北基桃，目前都力挺國民黨版的《財劃法》修正案，盼立委將財政餅做大，健全地方財政。圖為桃園市議會藍黨團疾呼速修財劃法。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

藍白陣營聯手以超出1.6萬票粉碎「罷樑」行動，也讓立院藍白黨團合作更有底氣，本會期將合推通過《財政收支劃分法》修正案，自中央分配給地方縣市現有統籌分配稅款基礎上，再「切出」3208億統籌稅款，補助各縣市。

藍營高層人士指出，藍白聯手擋下綠營「大罷免潮」後，士氣大振，若在立院乘勝追擊，透過修正《財劃法》，鬆動中央政府「集錢」，不分藍綠縣市不僅財源都能增加，有助於地方建設，也化解對地方政府「集權」力道。2026縣市長選戰的在野黨選將，也不必再像過去八年，只能在大選時眼巴巴欣羨中央為綠營選將大放利多，朝野立足點相近，讓選舉更公平。

基隆市罷樑投票結果，反罷樑票大勝1.6萬票，讓藍白立委有如吃下定心丸，力拼開審財劃法修正案在本會期完成立法。（圖／劉耿豪攝）

▲基隆市罷樑投票結果，反罷樑票大勝1.6萬票，讓藍白立委有如吃下定心丸，力拼開審財劃法修正案在本會期完成立法。（圖／CTWANT提供）

25年未修的《財劃法》仍側重在以北、高兩都為規劃核心的集錢集權思維，財政部雖在立院上會期同意未來會提草案，但本會期開議後，卻推說各縣市對「水平分配數字」（各縣市分多分少）仍喬不攏，因而提不出草案。

「再拖過這會期，立院下會期縣市長選戰將開打，修財劃法變數更多，在野立委驚覺修法刻不容緩，財政部想拖不送草案，也得審。」藍營財委會召委陳玉珍說，她已立下「軍令狀」，凡由她輪值（另位召委為民進黨立委賴惠員，兩人隔週輪值）召委，必排審財劃法，力拼10月底前送出財委會，扣除一個月協商冷凍期，爭取本會期休會前完成三讀，早日讓22縣市每年可從中央多分配補助，總共約3200億，避免縣市缺錢，只能向中央卑躬屈膝伸手。

財政委員會召委陳玉珍強調，財劃法已經25年未修正，期間已歷經廢省、2都變6都等劇烈變化，立院財委會將力拼本會期完成三讀。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

▲財政委員會召委陳玉珍強調，財劃法已經25年未修正，期間已歷經廢省、2都變6都等劇烈變化，立院財委會將力拼本會期完成三讀。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

財政委員會資深立委賴士葆建議，既然財政部長期說各縣市「水平分配」難喬，不妨換個方式，藉立院修法先確定垂直分配比例，說不定可突破僵局，讓拖了10幾年的修法水到渠成。被視為賴總統嫡系的民進黨立委郭國文，則批評藍白不斷放話要通過《財劃法》修正案，卻不提《地方制度法》、地方稅法通則也應一併修正，讓地方有錢也有責，質疑藍白只想鼓動地方搶中央的錢。

另有綠委私下坦承，在野黨放話財劃法修正後，各縣市財源「只增不減」，因不會有縣市長會「嫌中央補助太多」，面對在野攻勢確有壓力，增修地制法、地方稅法可增修法複雜性，不失為「避實擊虛」策略。藍委則見招拆招，指綠營若認地制法、地方稅法通則也重要，不妨等財劃法完成修正後，送版本到立院審查。

藍營高層分析，就算財劃法最終按藍、白修法主張過關，新增3200億統籌稅款若由22縣市均分，平均每縣市多分不到150億，對部份財政困窘縣市仍是杯水車薪，但至少「窮縣施政將可多點想像力」，費點心思擠出錢打造縣市特色，爭取工商業、縣民進駐。

廢省前，直轄市與縣市稅收分配比例還有26.2%，13.7%；廢省後，省府收入收歸中央所有，中央分配稅收比例逐年創新高，直轄市與縣市稅收分配卻不增反減。圖為精省前後各級政府收入淨額比例統計圖。（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲廢省前，直轄市與縣市稅收分配比例還有26.2%，13.7%；廢省後，省府收入收歸中央所有，中央分配稅收比例逐年創新高，直轄市與縣市稅收分配卻不增反減。圖為精省前後各級政府收入淨額比例統計圖。（圖／陳玉珍辦公室提供）

現行財政劃分比例約中央分到總稅收的75％，地方分配25％，國民黨原本提案要求中央將廢省後多出的15％收入，全改分配給地方，統計後，約可多補助縣市共5700多億，但為免中央「挖東捕西」，藍營與執政縣市溝通後，將新增比例降至9％，約為3200億，該數字與白營修法版本接近，外界認為更有利在野立委意見整合。

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