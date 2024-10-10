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老董遺產送親密看護！她隔天轉走4650萬挨告　驚人判決結果曝

▲▼病床,醫院,生病,垂死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲傳產老董在臨終前將遺產全給了親密看護。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名游姓傳產老董在2006年間因病結識朱姓看護，兩人談起黃昏之戀，2017年間老董因癌症病重，找來律師公證委託朱女全權處理他的財產，朱女也隨即將老董4650萬的存款轉入自己帳戶，後來老董病逝，子女認為朱女趁老董病危意識不清，偷偷轉走爸爸的存款，告朱女詐欺、偽造文書。一、二審法院都判朱女徒刑2年，但高雄高分院更一審則大逆轉，認為老董委託朱女處理財產時，仍然意識清楚，因此改判朱女無罪，高分檢再度上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，游姓老董是在2006、2007年生病期間由朱姓看護照顧，兩人因此產生情愫交往，後來兩人同居，也一起出席許多社交活動，朱女在外也以游太太自居。

2017年11月間，游姓老董重病住院，他覺得自己時日不多，想處理身後事，因此在同年11日15日找來律師簽下約定書，並在病房內錄影存證，同意交由朱女代為處理相關房產和存款，而朱女隔天就前往農會，解除游姓老董的18張定存單共4650萬餘元，將款項存入自己的帳戶，由於金額過於龐大，農會總幹事承辦人員認為不妥，於是通知家屬後直接到醫院病房向老董求證，老董此時已經精神狀態不佳，但也沒有當場表明反對的意見，但家屬強烈反彈，朱女也在幾天後將存款轉回老董帳戶。

2018年1月老董過世，家屬認為朱女趁著老董意識不清時讓他簽下約定書，並偷偷蓋章把老董的存款轉走，怒告朱女詐欺和偽造私文書。

一、二審都認為朱女的確是在老董意識不清的情況下讓他簽下約定書，判朱女徒刑2年，全案經最高法院發回更審，高雄高分院更一審法官發現，老董家屬得知朱女轉移存款後，曾請醫師診斷老董的意識狀況，但醫師詢問老董是否將存款轉讓給朱女時，還能病患口述知情，意識清楚且可清楚回應金錢數額，因此無法應子女要求開立無自制能力及意識不清的診斷書。

此外，根據律師、農會人員等人證詞，發現游在被農會人員詢問是否授權朱女解約定存時，還能對著農會主任等人微笑、點頭，甚至戴起眼鏡看一看定存單，未積極表達拒絕或否定，因此認定老董並無意識不清無法授權的情況。

綜合相關事證後，合議庭法官認為，本於「無罪推定」、「罪疑唯輕」之刑事訴訟法理，屬不能證明朱女犯罪，原審不察，尚有違誤，因此撤銷原判決，改判無罪。

高分檢上訴後，最高法院認為原審判決並無不妥，駁回上訴，全案定讞。

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