星巴克粉冬季必搶！全聯首發開賣「太妃核果風味拿鐵」隱藏喝法曝

▲星巴克粉冬季必搶！全聯將於10月19日起首發開賣「星巴克太妃核果風味拿鐵」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

星巴克粉絲每年都期待的冬季限定飲品「太妃核果風味拿鐵」，全聯將於10月19日起首發開賣，香醇咖啡配上綿密奶泡， 還有香甜的太妃糖、烘烤核果香氣，是許多粉絲冬天櫃子裡必囤的沖泡飲品，目前全聯預計全台限量發售2萬盒，更公開「隱藏喝法」。

全聯將於10月18日至10月31日舉行「咖啡大賞」，更宣布「星巴克太妃核果風味拿鐵」將於10月19日起販售，23gx4入每盒售價129元，全台預計限量開賣2萬盒。10月31日前還有會員限定活動，憑福利卡或會員身分，買1盒加贈20福利點。

▲「星巴克太妃核果風味拿鐵」只在冬季限定開賣。（圖／業者提供）



業者還推薦「隱藏喝法」，如果喜歡濃郁奶香，可以額外加入溫牛奶，讓香醇風味更升級，創造療癒感十足的多層次口感。若想要咖啡的濃醇再升級，可加入「星巴克家享咖啡-特選即溶黑咖啡」，獨立包裝、每條就是一份濃縮，提升咖啡的濃郁，在家就能喝到等同於門市的客製風味。

同場加映「星巴克節日綜合咖啡豆190g」10月19日至31日每包售價239元，全台限量3000包，憑會員買1包加贈20點。「星巴克節日綜合咖啡豆」精選風味明亮，並帶有迷人香料風味的拉丁美洲與印尼阿拉比卡咖啡豆，中度烘焙，帶有香甜楓糖氣息，層次豐富且圓潤滑順，在家也能享受節慶的歡愉氣息。

10月18日至10月31日「全聯咖啡大賞」期間，全店沖泡飲品單筆每滿299元，現折30元。若一次帶走3盒「星巴克太妃核果風味拿鐵」等於現省30元，還可搭配超級品牌月活動，10月18日至10月31日買星巴克全系列商品，單筆滿300元，送100元滿額折價券（單筆不累贈，限下次憑券買指定品單筆滿500元時折抵）。天氣轉涼，沖泡飲品省錢囤貨就趁這波。

●7-11咖啡第二杯7折、10杯優惠

另外，7-ELEVEN咖啡「CITY CAFE」品牌展開永續計畫，除了將咖啡紙杯、杯套全面採用「FSC森林永續認證」包材，並持續推廣自帶杯與「OPEN iECO」循環杯服務，今年也啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，展現永續理念。

▲7-ELEVEN門市CITY CAFE，大杯以上「第2杯7折」。（圖／業者提供）

10月16日至10月29日期間，7-11門市推出CITY CAFE大杯以上「第2杯7折」優惠。同步還有「潮玩城市」多項穿搭實用商品集點加購。不僅利用咖啡渣回收，轉化製作成潮流單品，還運用咖啡標語展現生活態度，推出4款商品「T恤、漁夫帽、咖啡襪、隨行杯」等。

▲CITY CAFE「咖啡渣循環再生經濟」計畫，設計多項穿搭實用商品。（圖／業者提供）

而即日起至10月19日在APP「OPENPOINT 行動隨時取」，也推出「秋饗10光」咖啡優惠，只要購買10杯組合即享優惠。包括「中杯精品美式/精品拿鐵」任選10杯600元，狂省300元；：「大杯厚乳拿鐵」10杯390元，最多省下260元等。

▼「OPENPOINT 行動隨時取」推出咖啡優惠。（圖／業者提供）