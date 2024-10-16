新北男深夜卡拉OK消費　10歲兒遭罵惹怒他！街頭互毆波及路人

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區光明街上某間卡拉OK門口，昨天（15日）深夜發生一起2人互毆事件。起因為其中一名男子，帶著兒子到店內消費，遭到其他酒客責罵，男子憤而替兒子出頭，找對方到店外理論，雙方一言不合，持塑膠桿及旗桿互毆，還波及一旁買消夜的女子，警方抵達，將2人帶回派出所偵辦。

▲陳男2人持塑膠桿及旗桿互毆，波及路旁買消夜的女子。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市新店的35歲陳姓男子，昨天晚間10時許，帶著年僅10歲的兒子到光明街上卡拉OK消費。陳男與朋友飲酒歡唱時，兒子則在店內走動，其他桌的酒客52歲陳姓男子看到大感不滿，酒意上頭對其大罵「小孩子在這幹嘛！」陳兒當下感到害怕，連忙跑回向父親哭訴。

▲陳男2人在街頭追逐互毆。（圖／記者陸運陞翻攝）

陳父聽聞，氣得找對方到店外理論，雙方爆發激烈口角衝突，進而持塑膠交通連桿及旗桿互毆，2人沿街追逐互毆時，酒客所持的塑膠桿破裂，塑膠碎片四濺，波及在路邊買消夜的26歲曾女，造成其頭部擦、挫傷，警方獲報，抵達後將2人帶回偵辦，除雙方互控傷害外，曾女也對陳男提出傷害告訴。

▲陳男昨夜帶10歲兒到卡拉OK消費，被其他酒客嗆聲。（圖／記者陸運陞翻攝）