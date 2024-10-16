桃園「有AI哈客松創點子大賽」　結合科技推廣客語學習

▲桃園有AI哈客松創點子大賽，推廣客語學習。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局積極推廣及傳承客語，結合AI科技打造客語友善新桃園，辦理「有AI哈客松創點子大賽-桃園AI科技導入客語學習創新徵件競賽」，15日於市府召開記者會指出，客語學習創新徵件競賽分為「創意點子組」與「技術實作組」，競賽總獎金35萬元，即日起開放徵件至11月18日止，將於12月12日辦理決賽Demo Pitch暨頒獎典禮。

市長張善政於出席記者會特別感謝桃園市客家諮詢委員邱鳳亭，贊助活動經費10萬元，共同推廣客語。邱鳳亭是弻聖實業董事長，是桃園傑出的女企業家，她表示，桃園是北台灣客家的第一庄，客家人口有85萬人，期透過活動讓客語學習在桃園更加普及。

▲客家諮詢委員邱鳳亭(左)肯定客家局長范姜泰基(右)，積極推廣及傳承客語。(圖／記者楊淑媛攝)

客家局表示，市府積極推廣及傳承客語，透過客語生活學校、客語結合12年國教校訂課程、補助客語薪傳師廣開客語學堂及客語家庭募集等政策，建構客語友善環境基礎。本次桃園AI科技導入客語學習創新徵件競賽，邀請對客語學習及AI科技創新有興趣的市民朋友一同發揮創意，為客語學習創造出更多可能。

客家事務局說明，客語學習創新徵件競賽分為「創意點子組」與「技術實作組」，自即日起開放徵件至11月18日止，並將於12月12日辦理決賽Demo Pitch暨頒獎典禮。其中創意點子組，針對如何透過AI科技技術提出有效學習客語的「創意構想」為主軸，邀請市民朋友共同發想任何具有價值的客語學習點子、應用或方法等創新方案；技術實作組則須針對客語學習提出專業並具可行性的AI科技技術服務或產品。競賽總獎金額高達35萬元，歡迎市民朋友踴躍報名參賽。

包括客家局長范姜泰基、青年事務局長侯佳齡、智慧城鄉發展委員會主任委員吳肇銘以及桃園市客家諮詢委員邱鳳亭等均一同出席記者會。