桃園「微酵派對」市集10／ 26登場　推出多項有趣互動體驗

▲綠合農業社會企業透過永續農村體驗「微酵派對」，規劃企業員工永續素養活動體。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會企業中心15日表示，該中心輔導的「綠合農業」將於10月26日在桃園大溪綠合農場舉辦「微酵派對」永續市集，邀請15位在地小農展示氣候友善產品，並分享農業產品的多樣性。綠合農業創辦人邱照明希望透過活動，讓大家感受到農業的美好，並領略永續生活的樂趣。

▲透過食農教育與生物多樣性彩繪互動方式，讓員工於參與產生更深的永續共感。（圖／青年局提供）

另外，活動當天的參加者可以透過多種有趣的互動活動，親身體驗農村的魅力，包括黑晶洛神採摘、天然玫瑰香水手作、泰雅族香料鹽製作等，進一步了解永續生活的重要性，名額有限，歡迎有興趣的民眾踴躍報名，親身感受田園生活的樂趣！

「微酵派對」主旨在倡導面對氣候變遷、陸地生物保育及城鄉發展的同時，學習如何與環境和諧共處。活動期間，元隆電子將帶領員工一起參與市集，共同響應永續行動，展現企業對環境與社會的承諾。

透過輕鬆愉快的活動形式，參加者可以與元隆電子等企業共同交流，實際感受永續生活的理念；與會專家則將分享在日常生活中實踐「ESG永續」概念，讓參加者了解如何為環境和社會作出貢獻，現場還有氣球秀、魔術表演和農村彩繪等親子互動環節，讓大小朋友一起動手創作，為農村增添色彩，留下美好回憶。