楊宗緯星途「沒有蕭敬騰好？」　大票搖頭：只是低調賺

▲楊宗緯。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

楊宗緯參加第一屆《超級星光大道》後，累積一定人氣，然而，近日則有網友納悶，為什麼楊宗緯的星途似乎沒有踢館者蕭敬騰那麼好？只是貼文曝光後，不少網友則認為，「楊現在在中國也是賺不少吧」、「他在對岸很紅耶」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「楊宗緯是哪一步走錯，看不到老蕭車尾燈」為標題發文，提到楊宗緯和蕭敬騰都因《超級星光大道》走紅，但十多年過去，楊宗緯的星途卻似乎沒有蕭敬騰那麼好，楊宗緯是哪一步走錯呢？

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▲蕭敬騰近日舉辦婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「謊報年齡」、「楊現在在台灣根本沒多少人認識了」、「蕭歌路比較廣，而且貴人相助多」、「楊叫不出代表作，蕭早期就一堆紅的」、「楊的發展並沒比蕭差，他唱歌評價超好的」、「有沒有包裝吧，蕭初期的人設就很成功」、「人設問題」、「卓義峰沒有大紅比較可惜」。

其中則有不少網友認為，「他哪有看不到（車尾燈），楊在對岸也是能上春晚的咖」、「楊在大陸人氣不輸蕭好嗎」、「楊在對岸混超好，你只看台灣節目不知道」、「大陸很紅好嗎？雖然歌路窄」、「楊在對面也很紅吧」、「他明明在中國混得很好，哪有看不到車尾燈」、「楊在中國混得很好了」、「明明在對岸混得很好，只是低調賺」。話題引發熱議。