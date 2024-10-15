名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

【廣編特輯】

圖、文／MON CARBONE

日本發跡；英式設計；放眼全球的 MON CARBONE，將航太科技碳纖維融入日常生活，打造出世界上最輕且堅固的碳纖維行李箱，長期愛用者、台灣名流聶雲也傾心推薦，以尖端科技碳纖維顛覆奢華旅行的全球領導者MON CARBONE在10月1日到12月31日進駐新光三越台中中港店台中市西屯區，台灣大道三段301號1樓（惠來路側門旁），完整呈現MON CARBONE系列的精湛工藝與卓越性能。

這款BLACKDIAMOND碳纖維行李箱，除了由超過3,000萬根厚度僅有人類頭髮1/12的碳纖維絲製成外，並憑藉其專利的FLEXTREME tm 碳纖維技術，這種技術通常用於航太和超級跑車的製造，將傳統的剛性碳纖維轉化為同時兼具極強的堅韌度和抗衝擊性的頂級媒材。而BLACKDIAMOND碳纖維行李箱正是以此超群技術構成一款極輕薄且耐用靈活的行李箱殼，將其強度與輕盈完美合一。透過如此精細的工藝能確保每件行李箱都具有非凡的強度和韌性，不但能夠承受現代旅行的嚴苛條件，同時也更加體現出了MON CARBONE 對於其產品耐用性和創新承諾的極致卓越。

10月1日到12月31日，MON CARBONE台中新光三越門市隆重開幕，地點位於新光三越 台中中港店一樓－MON CARBONE專櫃，此外，10月17日下午2點到4點也舉辦了VIP會員活動，尊榮獨享體驗MON CARBONE碳纖維的奇蹟。