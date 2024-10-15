陽明山向天池「向天蝦」大爆發　謝金河曾踏入惹議

▲陽明山向天池「向天蝦」大爆發。（圖／翻攝臉書／發現陽明山）

記者葉國吏／綜合報導

陽明山向天池是火山湖景點，每逢雨後才會有水，而池中的向天蝦會趁此機會孵育繁殖。最近因九月下旬、10月初的大雨讓向天池再度吸引人潮，不過最近即將乾涸，池中的向天蝦大爆發，吸引許多遊客前往一睹這難得的情景。

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▲▼網友拍下向天池向天蝦爆發情況。（圖／翻攝臉書／發現陽明山）

網友14日在臉書社團「發現陽明山」發文指出，向天池即將乾涸，「今（14日）、明（16日）兩天或許就是最後而且最佳的觀賞鵠沼枝額蟲（向天蝦）的機會。還沒有登機的旅客，請把握時間不要錯過了最後的登機。」

▲▼謝金河曾發文透露踏進向天池，引起討論。（圖／翻攝臉書／謝金河）



從網友的照片可以看到，池中滿滿的「向天蝦」不斷蠕動，其他網友留言「現場看看過也還好啦，只是透過鏡頭多到有點讓人起雞皮疙瘩！哈哈」、「雖然感覺有點悲傷 不過這批出生的向天蝦們也都順利地走完生命週期，產下的後代在下一次雨水的潤澤下再見。」

向天池對登山愛好來說是一個特別的景點，財經名人謝金河日前也在臉書發文透露前往向天池觀賞，其中還有張照片是走進池水，不過被其他民眾建議不要這樣做，會破壞生態。對此謝金河澄清「我也是在前端，我也沒有跑到裡面去啊，就是它那個池的前段嘛，我們要看那個蝦，就說那個蝦只有下雨天才會跑出來，我已經在那個池子，已經幾百次了啊對不對，哪有什麼特別。」