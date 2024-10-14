評罷樑失敗打了民進黨一巴掌　鄭麗文分析「林右昌傷得更重」

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日落幕，最終罷免不成功。對此，前立委鄭麗文表示，總統賴清德上任後，民進黨展現「戰狼態度」，所以激怒選民，這次謝國樑才會有這麼高投票率、壓倒性的勝利。她認為，這等於狠狠打了民進黨一巴掌，但民進黨早意識到會輸，後期開始冷處理，只剩前基隆市長林右昌不甘心，每天心思都放在罷樑上，因此這一次林右昌傷得更重！

鄭麗文於節目《中天辣晚報》表示，這次罷免案展現民氣可用，照理講過去罷免投票率都很低，而且遇到柯文哲大案，加上颱風侵襲，後期新聞焦點已經不在罷樑案。

鄭麗文表示，其實在這樣的狀況，投票率應該會很低，卻沒有想到最後竟高達5成投票率，不同意票超過8萬6千票，而罷樑只得到不到7萬票，所以這次勝利幾乎是輾壓式的。

鄭麗文認為，這個結果顯示，基隆市民不堪其擾，而且非常憤怒，罷樑團體簡直荒腔走板、每天潑髒水、雞蛋裡挑骨頭，才會引起很大的反感、激發在野陣營大團結。

鄭麗文說，而且更不要說賴清德總統上任後，整個大環境民進黨展現「戰狼態度」，在國會不斷鬥爭、動員青鳥，這次罷樑案，其實是激怒選民，才會有這麼高投票率、壓倒性的勝利。

鄭麗文強調，這等於狠狠在民進黨臉上打一巴掌，但民進黨其實也意識到這場局是會輸掉，後期開始冷處理、保持距離、開始切割，只剩下前基隆市長林右昌不甘心，偏偏林又是民進黨秘書長，但每天心思放在罷樑上，因此這一次林右昌傷得更重！

最後，鄭麗文批評，林右昌就像「吃碗內看碗外」，擔任民進黨秘書長應該是要操盤，結果卻想自己跳下去選新北市長，拿著罷樑當作政治資本，這個動作自私，而且非常不稱職，更難以服眾，最終賠了進去，輸得非常難看。

▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）