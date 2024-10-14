國3接台66線南出匝道下午3時通車　高公局：南桃園往返台北更快

▲國3大溪交流道南出銜接台66匝道(圖中SR1之處)，今日下午3時通車。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道，歷經4年多施工，今（14日）下午3時正式通車。高速公路局表示，國3與台66線快速公路北向、南出雙向全面銜接通行，解決國3、台66線與桃112甲線塞車，南桃園往返台北更快捷。

交通部長陳世凱與桃園市長張善政今上午主持通車典禮，陳世凱致詞表示，國3大溪交流道完工通車，靠桃園市府幫忙取得用地和交通維持，桃園國道9項建設經費超過千億，未來10年桃園還有捷運綠線、機場捷運延伸等交通建設，期盼中央與地方攜手合作。

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▲交通部長陳世凱（右）與桃園市長張善政，主持國3大溪交流道南出銜接台66匝道通車典禮。（圖／高公局提供）

陳世凱提到，行政院卓榮泰臨時有重要會議，今日無法前來參加通車典禮，但該交通建設是在2018年總統賴清德擔任行政院長核定時，卓榮泰正是推生本計畫的行政院秘書長，對該交通建設有著深厚的情感，也感謝高公局如期如質完成。

高公局指出，去年6月先行通車的國道3號大溪交流道北入系統匝道，使台66線快速公路平鎮地區藉由國道3號北上車流，不須經由地方道路再進入國道北上，大幅疏解大溪地區永昌路車流壅塞情形。

▲國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道(SR1)完成情形。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日國3南出銜接台66快速公路的匝道通車，國3銜接台66線北出、南出直接通行，不需透過桃112甲線平面道路轉接，也打通南桃園往返台北更快捷的路網，效果將更為顯著，促進大溪地方產業發展及經濟繁榮。