南投「狗頭幫」老大又被逮！恐嚇公標案包商討百萬　擁5槍245彈

記者許權毅／台中報導

南投縣名間鄉一名地方角頭吳男「阿寬」擁有砂石背景，過往曾多次恐嚇政府公標案包商，或是要求加入創立的「狗頭幫」給與抽成。今年7月吳男又再次恐嚇水利署邊坡工程包商，認為對方阻擋得標，勒索百萬。警方鎖定他住在一處工寮前往攻堅，搜出霰彈槍以及4把90手槍，245發子彈，並查出他因殺人未遂、毒品案遭通緝。

▲刑事局中打近日攻堅逮捕一名吳姓角頭，搜出5槍245彈。（圖／記者許權毅翻攝）



該名吳姓角頭、綽號阿寬在南投地方勢力大，3年前因飼養比特犬，將愛犬頭像製成「通行證」，要求地方司機加入，並要在機具上貼著「狗頭」標誌，由阿寬出面恐嚇公務員，進而取得運輸權或是地方工程標案。

阿寬行徑囂張，加入其集團者還得上繳三分之一款項，若不加入還可能被破壞車輛，且阿寬擁槍自重，地方工程包商敢怒不敢言。警方也說，阿寬因恐嚇、槍砲等案已經被刑事局逮捕5次，進出監獄已是日常，這次又再次恐嚇勒索財物。

刑事局中打說，今年7月，阿寬用文字寫信恐嚇經濟部水利署濁水溪一處邊坡工程標案包商，自稱該得標廠商阻擋財路，向其勒索百萬元。經警方深入追查，鎖定就是狗頭幫主嫌阿寬住在一處工寮，8月底持搜索票攻堅，嚇得阿寬乖乖束手投降。

▲吳姓角頭駕駛瑪莎拉蒂豪車，且懸掛與車籍資料不符的車牌。（圖／記者許權毅翻攝）



警方現場扣押90手槍4枝、KSG霰彈槍一枝，霰彈189顆、子彈手槍56顆。另吳嫌有殺人未遂以及毒品案遭南投地院、南投地檢通緝，全案警詢後依恐嚇、槍砲等罪移送偵辦。

▲▼刑事局中打第六大隊第二隊隊長陳昭谷今日說明案情。（圖／記者許權毅攝）

