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麥當勞本周限定「10大優惠券」出爐！冰炫風買1送1、中薯免費送

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞全球版APP祭出最新10大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP最新優惠出爐，即日起限時7天祭出「10大優惠券」，不僅有OREO冰炫風買1送1，還有麥香雞、中薯、麥克雞塊免費送等好康，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

●門市（使用期限：即日起至10月16日）
1. 單點OREO冰炫風買1送1

●門市（使用期限：即日起至10月18日每日下午5時至9時）
1. 麥香魚+中薯+38元中飲特價99元
2. 麥香雞+中薯+38元中飲特價99元

●門市（使用期限：即日起至10月20日）
1. 買超值全餐送勁辣香雞翅
2. 買超值全餐送小薯
3. 單點4盎司牛肉堡送中薯
4. 大麥克+38元中飲特價99元
5. 勁辣雞腿堡+38元中飲特價99元

●得來速（使用期限：即日起至10月20日）
1. 買勁辣雞腿堡套餐送4塊麥克雞塊

●門市（使用期限：10月18日至10月20日）
1. 買超值全餐送麥香雞

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲12家拿坡里炸雞專賣店推炸雞桶買1送1優惠。

另，全台12家拿坡里炸雞專賣店即日起至10月29日則有「炸雞桶買1送1」優惠，只要買「脆皮戰斧桶」就送「咔拉腿排桶」，特價只要399元；脆皮戰斧桶內含4隻大雞腿，裹上獨家脆皮炸雞粉現點現炸，外酥內嫩還有微辣口感；咔拉腿排桶則有5塊帶骨雞腿排，且開放辣味、原味任選。

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