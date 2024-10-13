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社會 社會焦點 保障人權

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

記者張靖榕／綜合報導

屏東市瑞光路一間卡拉OK店，於12日凌晨發生軍人刺死同袍命案，遇害者為海軍陸戰隊洪姓隊員（20歲），送醫時已臟器外露，傷勢過重不治身亡；持刀殺人者為陸軍333旅林姓士兵（24歲），警方在案發後迅速逮捕林男，並將他與涉案的鄞姓、江姓男子一同移送法辦。事實上，屏東在近4個月內發生2起軍人命案，此前一間釣蝦場也發生了陸軍333旅士兵被刺死的案件。

▲屏東市瑞光路KTV店命案，屏東警分局逮獲3人送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市瑞光路KTV店命案，屏東警分局逮獲3人送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據警方調查，12日凌晨，屏東市瑞光路的卡拉OK店內發生酒客衝突，最終演變成致命的肢體衝突，造成1死3傷的慘劇。海軍陸戰隊洪姓隊員被林姓士兵用摺疊刀刺中胸部、腹部各至少一刀，導致臟器外露，緊急送醫搶救仍不治身亡。

警方逮捕林姓士兵及鄞姓、江姓2名涉案人，其中林男為陸軍333旅士兵，鄞男也是軍人。3人將依傷害及殺人罪嫌移送法辦，警方並建議檢方對林嫌聲請羈押。

今年6月15日深夜，屏東市一間釣蝦場也曾發生軍人命案。一名17歲少年因口角拿出預藏的尖刀，刺傷陸軍333旅王姓士兵，導致其大腿動脈被割斷，雖經搶救仍不幸死亡。該事件後，警方加強了對釣蝦場、卡拉OK等場所的夜間臨檢作預防，沒想到短短4個月內就再度發生軍人遭刺死的事件。

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