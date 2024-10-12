屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東瑞光路一間KTV，今（12）日凌晨2時40分許發生酒客鬥毆事件，警方到場後已無打架情事，店家表示有4名客人已先自行就醫，一名海軍陸戰隊服役中士兵到院後搶救不治身亡，警方緝獲持刀及徒手攻擊嫌犯3人到案，依刑法傷害及殺人罪將犯嫌移送屏東地檢署偵辦並建請羈押，另所有參與聚眾鬥毆嫌犯，警方將依妨害秩序罪送辦。

▲屏東KTV「陸軍vs海陸」大亂鬥，1死3傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，兩桌客人一桌3人另一桌7人，雙方互不認識，酒後起衝突互毆，林男持刀刺向海軍陸戰隊的洪男，導致洪男肚子遭砍破。

警方指出，10月12日凌晨2時40分許，接獲報案在屏東市瑞光路一間KTV發生酒客鬥毆事件，警方獲報後調派快打部隊共11人前往現場處置，員警抵達時，現場已無打架情事，經詢問店家事發情形，得知現場有4名客人已先自行就醫，隨即派員至醫院查訪。其中一名男性受傷者經醫院搶救無效，警方立即封鎖案發現場進行採證工作。

經比對現場目擊者證詞、跡證及相關監視器畫面，現場為兩方酒客酒後發生爭執進而互毆，其中1名酒客持刀及另2名酒客徒手攻擊另一方酒客，造成1人死亡、3人受傷，專案小組鎖定3名涉案嫌疑人，報請屏東地檢署核發拘票，在案發5小時內緝獲持刀及徒手攻擊嫌犯3人到案，後依刑法傷害及殺人罪將犯嫌移送屏東地檢署偵辦並建請羈押，另所有參與聚眾鬥毆嫌犯，警方將依妨害秩序罪送辦。

屏東分局分局長蔡培元表示，對於任何治安事件案件，警方絕對依法嚴辦並查緝到底，更會持續對轄區內高風險場所執行臨檢及路檢，以維社會治安，另呼籲民眾遇有糾紛，務必尋求合法、合理的管道處理，切勿因一時衝動而觸法。