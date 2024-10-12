　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國光流感疫苗出包「藥劑呈淡黃色」　專家分析可能2原因

▲▼國光流感疫苗傳出外觀異常，同批號10.8萬劑暫停使用。（圖／疾管署提供）

▲國光流感疫苗傳出外觀異常，同批號10.8萬劑暫停使用。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（12）日晚間宣布，接獲基隆市衛生局通報發現一劑國光流感疫苗外觀變色，同批號庫存總計10.8萬劑暫停使用。該疫苗藥劑呈現淡黃色，專家分析應該是「氧化」造成，原因可能包含冷鏈溫度不足或是疫苗密封異常導致，應盡速調查找出原因，才能避免類似事件發生。

回顧過去，國內也曾在6年前發現賽諾菲供應的進口公費流感疫苗出現變色異常，藥劑呈現咖啡色，主要是因為針筒內膠塞成型過程中被重複高溫加熱而生成碳化的橡膠及硫酸鹽，導致藥液接觸時變色，為極度罕見的單一事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，國光流感疫苗出現外觀異常，藥劑呈現淡黃色，推測最可能原因是氧化現象，而導致氧有兩種可能，一種是溫度保存不足，另一種是疫苗密封異常。

黃高彬表示，國光流感疫苗屬於雞蛋培養疫苗，保存溫度應該在攝氏4度以下，原則上，即便保存在攝氏4到8度之間，1~2小時都還不至於讓疫苗變色，可能要超過6小時才會出現異常，可能涉及問題包含運送或者存放。不過冷鏈問題通常僅是影響到疫苗效力，至於疫苗容器密封性的問題，可能還要評估成分變質等影響。

疾管署副署長羅一鈞表示，七堵區衛生所通報於今日流感疫苗接種前，主動發現1劑目測外觀變色的國光流感疫苗，當即保存該變色疫苗並依程序通報、並未提供接種。經清查該衛生所內同批號（FSZA2408）疫苗，並未發現其他疫苗有類似情形。

羅一鈞指出，該批號疫苗共計驗收約18.3萬劑，已配送至6縣市衛生局，包括：台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、花蓮縣及台東縣，估計已經使用7.5萬劑，庫存約10.8萬劑則緊急通知停止使用。

黃高彬也強調，民眾不用因此感到恐慌，問題疫苗並沒有被使用，其他疫苗沒有變色則不用擔心，但是藥廠還是要盡速釐清，避免問題再次發生。

食藥署副署長王德原表示，會請國光公司就不良品發生原因進行調查，釐清是單一事件或系統性事件，並且提出改善措施，就算只有這一劑，也要釐清為什麼會發生這劑異常。

疾管署將依全面清查結果，預定於10月14日下午邀集專家、衛生福利部食品藥物管理署、基隆市衛生局及疫苗廠商召開會議探討疫苗品質及接種安全，針對本次事件食藥署已要求廠商依藥品不良品通報機制，儘速調查釐清。

ET快訊
對中華民國沒感情又拿千萬補助　黃揚明罵楊大正：拿錢還嫌髒
登山女神曾格爾　完攀「世界14頂峰」史上最年輕
王心凌開唱　「前男友」來了
敖犬拿出鑽戒補求婚！　未婚妻當場淚崩
金曲歌王遭控性侵獲不起訴！　首發聲了
嘉義女遭鄰居「持獵槍射殺」倒血泊慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首屆華航馬拉松星光夜跑登場　萬人齊聚盛大開跑

對中華民國沒感情又拿千萬補助　黃揚明罵楊大正：拿錢還嫌髒

國光流感疫苗出包「藥劑呈淡黃色」　專家分析可能2原因

明天收假「國道防7大易塞路段」　高公局：北上趁9時前出發

渣夫電話沒掛！妻驚聽「9分33秒叫聲」崩潰：那女人高潮了

秋老虎盤據「暖熱6天」　下波轉涼「局部低溫探1字頭」

快訊／國光流感疫苗變色！同批號庫存10.8萬劑暫停使用

穿瑜珈褲外出「1痕跡超母湯」比私密處還明顯！他尷尬：不敢抬頭看

光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒吹倒　樹醫生曝救不回原因

擁41萬成員！嘉義最大FB社團「嘉義綠豆大小事」一夜被滅　原因曝

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

愛德華李曝錄《黑白大廚》常在放空XD　很怕在鏡頭前講韓文：只有小三生程度

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

首屆華航馬拉松星光夜跑登場　萬人齊聚盛大開跑

對中華民國沒感情又拿千萬補助　黃揚明罵楊大正：拿錢還嫌髒

國光流感疫苗出包「藥劑呈淡黃色」　專家分析可能2原因

明天收假「國道防7大易塞路段」　高公局：北上趁9時前出發

渣夫電話沒掛！妻驚聽「9分33秒叫聲」崩潰：那女人高潮了

秋老虎盤據「暖熱6天」　下波轉涼「局部低溫探1字頭」

快訊／國光流感疫苗變色！同批號庫存10.8萬劑暫停使用

穿瑜珈褲外出「1痕跡超母湯」比私密處還明顯！他尷尬：不敢抬頭看

光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒吹倒　樹醫生曝救不回原因

擁41萬成員！嘉義最大FB社團「嘉義綠豆大小事」一夜被滅　原因曝

快訊／台南安平區林默娘公園停車場旁驚傳落水　救起女子無生命跡象

首屆華航馬拉松星光夜跑登場　萬人齊聚盛大開跑

醫警告「1健康飲品」含糖量超乎想像！　她喝出重度脂肪肝

對中華民國沒感情又拿千萬補助　黃揚明罵楊大正：拿錢還嫌髒

沒出手幫汪建民處理後事挨批！　白雲氣炸嗆酸民：需要你教我做事？

食慾之秋！東區人氣燒肉店和牛慶感謝祭登場　季節限定套餐肉香誘人

2024南國漫讀節　韓國作家趙南柱10／12首度來臺開講

新北「十上大門」偏鄉四校共學　師生跨校混齡分組比拚

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

王心凌開唱「超大咖前男友來了」！　無預警現身小巨蛋

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

生活熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

今天發錢了！32萬人可領3千元

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名超好逛

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

擁41萬成員！嘉義最大FB社團「嘉義綠豆大小事」被滅

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

韓妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

小姊弟遭健身教練凌虐精神崩潰　檢警再逮1人涉案

今天發錢了！32萬人可領3千元

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

愛德華李曝錄《黑白大廚》常在放空XD　很怕在鏡頭前講韓文：只有小三生程度

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面