反指標國師又發威！網友斗內30元「請台南Josh喊1句」　下秒炸了

▲達比修有。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

國聯分區系列賽G5，道奇客場挑戰教士，有「反指標國師」之稱的棒球系YouTuber「台南Josh」，開直播與粉絲聊天，有網友斗內30元請他說「達比修（有）這麼穩～怎麼輸！」沒想到一說完，道奇就轟出一支全壘打，台南Josh也不敢相信，嚇喊「我這嘴是開過光是不是」。

台南Josh開直播與粉絲一起看球賽，其中有網友斗內30元請他說「達比修這麼穩怎麼輸！」沒想到才剛說完，道奇隊就轟出一支全壘打，台南Josh嚇喊「我這嘴，我這嘴是開過光是不是，你這個斗內會不會太划算了，30塊就買一支全壘打，你會不會太神」。

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聊天室刷一排「國師」，台南Josh自己也不敢相信，「人家要花多少錢，簽一個幾千萬的球員，才一發全壘打，你花30塊新台幣，就弄一支全壘打出來，『甘美咻嘆阿』（台語：會不會太賺了）」。

影片被網友貼在Threads上，網友驚呼「道奇迷：謝謝東方神秘力量」、「用30塊抖內換一支全壘打，賺爛了賺爛了」、「千萬不要讓SD（教士）的所有人看到這個影片」、「直播現場有聽到，快笑死」、「國師還是國師」、「真的太扯了啦」、「滿嘴科學，靈魂玄學」、「反指標不是當假的」、「科學的盡頭終究是玄學」。