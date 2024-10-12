捲走新人80萬禮金！遠雄悅來經理人間蒸發　留言：犯了大錯

▲▼花蓮遠雄悅來飯店鄧姓經理代新人保管近80萬禮金，事後竟拒不歸還並失聯。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一對新人上月底在花蓮遠雄悅來飯店籌辦婚禮，飯店鄧姓經理協助代保管禮金近新台幣80萬元禮金，事後卻遲不交還禮並失聯。警方獲報後已朝背信罪偵辦；飯店方面則表示，願意代墊全額禮金，而鄧則發簡訊給公司，表示自己「犯了大錯」後人間蒸發。

這對新人在社群平台貼文指出，9月29日在花蓮壽豐鄉遠雄悅來飯店辦婚宴，婚禮收到的禮金扣除酒席等相關費用還剩近80萬元，由自稱是飯店經理的鄧姓員工向他們說「房間保險箱太小，怕放不下，幫他們收到飯店財管室金庫」。

新人在退房當天要取回禮金，鄧姓經紀人先牽扯放颱風假不方便處理，10多天後新人覺得不太對勁再次回到飯店，要求飯店人員打開保險櫃及鄧男置物櫃都沒有找到禮金，氣得直的向警方報案。

31歲鄧男事後曾透過通訊軟體向同事表示：「犯了大錯、把禮金放在車上」等，避不見面從此失聯。

花蓮遠雄飯店11日下午聲明回應，飯店並無代管禮金的服務，此案純屬鄧姓員工個人非法行為，事件爆出後當天就已開除鄧姓員工，已承諾先行墊付婚宴款項給當事人，不使消費者權益受損，後續將依法向鄧姓男子代位求償，並配合警方積極偵辦。

吉安警分局今天指出，接獲報案後已展開調查，目前仍在持續追查，全案朝背信罪偵辦。