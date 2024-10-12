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社會 社會焦點 保障人權

C300男撞死外送員！不知悔改又賣喪屍菸彈被逮　遭警上銬畫面曝

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北一名22歲許姓男子，今年2月開賓士C300撞死60歲張姓女外送員被判刑，而許男又因販賣俗稱喪屍毒的「依托咪酯」菸彈，遭林口警方上門搜索逮捕，建請檢察官聲請羈押持續溯源追緝上游主嫌。

▲▼C300歌賣菸但 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲許男開C300撞死人，又賣喪屍菸彈遭逮。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

許男今年2月24日駕駛賓士，搭載蔡姓友人臨停在新莊區中港路某社區大樓前，為了撿拾掉在車內的手機，許男不慎誤觸油門解除「Brake Hold」功能，車輛因而緩步滑動爆衝，撞上張姓女外送員，張女送醫仍不治，新北地院依過失致死罪處1年。

▲▼C300歌賣菸但 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林口警方指出，9月時一名21歲陳姓外送員，接獲LaLamove即時送貨平台派單，懷疑包裹疑似依托咪酯菸彈，便將該包裹攜至文化所報案，循線查獲買家19歲龔男及賣家18歲陳男，並持續追查藥頭許男到案。

▲▼ 新莊死亡車禍 。（圖／記者戴上容攝）

▲許姓男子為了撿手機誤踩油門，撞死女外送員。（圖／資料照）

10月9日警方持拘票及搜索票，到許男住處逮人，搜索查扣證物手機、依托咪脂菸油罐、菸彈空殼、菸油分裝罐等相關證物。許男曾因意圖販賣而持有三級毒品愷他命、咖啡包及於今年2月24日撞死外送員，許男不知悔改又販賣新興毒品依托咪酯菸彈，建請檢察官聲請羈押持續溯源追緝上游主嫌。

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