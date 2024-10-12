川普稱大量外籍罪犯占領美國　大選日將是解放日

▲川普說，萬一賀錦麗當選，「就會有2億人進來…國家會完蛋」。（圖／路透）

文／中央社科羅拉多州奧羅拉11日綜合外電報導

美國共和黨總統候選人川普今天在一場造勢演說中，將一個被大批外國罪犯「占領」的美國描繪成世界末日。他正努力將實際上不存在的移民犯罪潮與11月大選連上關係。

法新社報導，美國總統大選選戰進入最後階段，前總統川普與民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）的民意調查數據不相上下，川普這段時間一邊釋出保護主義經濟訊息，一邊以妖魔化移民的方式挑起多為白人勞動階級支持者的焦慮。

在賀錦麗承諾與共和黨合作促進聯合政府之際，川普發表一場極易製造分歧的演說，不僅誇大地方緊張情勢，還在移民統計和政策上誤導群眾。

川普在科羅拉多州奧羅拉市（Aurora）露面80分鐘，演說重點幾乎全放在移民議題上。他說：「全世界都知道美國是一個『被占領的美國』。他們說這叫『占領』。我們被一股犯罪力量占領了。」

「但我要向科羅拉多州和全國各地的每個人承諾：2024年11月5日將是美國的解放日。」

川普稱賀錦麗為「罪犯」，誣指科羅拉多州的委內瑞拉幫派已獲准對警察開槍，並隱晦地談到「內部敵人」，即「我們必須對付的所有仇視我們國家的人渣」。

川普說，萬一賀錦麗當選，「就會有2億人進來…國家會完蛋」。

川普矢言用1798年的「外敵法」（Alien Enemies Act）對付移民幫派，聯邦政府可據此圍捕並驅逐來自與美交戰國家的外國人，他將此舉稱為大規模驅逐的「奧羅拉行動」（Operation Aurora）一環。

但法新社指出，事實上，在川普執政時期驟增的暴力犯罪，於現任總統拜登任內每一年都有下滑。

雖然在少數備受關注的暴力攻擊婦孺案件中有一些移民嫌疑人被點名，惹怒了許多共和黨選民，但移民犯罪的比例較本土人口少。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）