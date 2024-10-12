網紅追風誤闖龍捲風路徑　連人帶車被捲入！崩潰哭喊：上帝救我

▲網紅查爾斯（Tanner Charles）和朋友一起追風，不料卻被捲入龍捲風裡，經歷了驚險時刻。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

美國最近接連遭颶風侵襲，令擁有21萬粉絲的網紅查爾斯（Tanner Charles）過去的一段影片重新受人矚目。去年，查爾斯與3名友人在蒙大拿州追逐龍捲風，不料卻因誤判風暴路徑，被龍捲風捲入，4人在車內驚慌失措，所幸最後幸運逃過一劫。查爾斯將這段驚悚的追風過程錄下後，表示這將是他最後一次的追風行動。

綜合外媒報導，事發當天，查爾斯和朋友正在追逐一個EF3級的龍捲風。然而，由於缺乏專業知識和設備，他們不清楚自己駕駛的普通車輛無法應對風暴的威脅，導致4人最終誤闖龍捲風的路徑。儘管他們使勁全力試圖逃離，但倒塌的電線桿和炸開的電線卻阻擋了他們的逃生路線，導致車輛被困在路中央，眼睜睜看著龍捲風逼近。

面對無法脫逃的局勢，查爾斯4人在車內驚慌哭喊，懇求上帝拯救他們，但他們的車最後還是難逃龍捲風的威力，被捲入風暴中。從影片可見，查爾斯等人的車被龍捲風「吞噬」後，隨著風暴不斷旋轉，甚至一度被吹至半空，車窗被全部擊碎。幸運的是，他們只是被龍捲風的邊緣掃過，沒有進入核心區域。他們4人都沒有受到性命威脅，但車輛已遭嚴重損壞。

事後，查爾斯下車跪地痛哭，並向朋友們道歉，承認自己的錯誤判斷導致他們陷入危險。朋友們安慰他沒有人該為此負責，重要的是大家都平安無恙。事後，查爾斯將整段經歷上傳到網路後，宣布這將是他最後一次追風，至今一年來再也沒有發布新影片。