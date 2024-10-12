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賀川「7關鍵搖擺州」民調緊咬！　華爾街日報：美選結果難預測

▲▼總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

▲根據華爾街日報的最新民調顯示，賀錦麗與川普在關鍵搖擺州的差距微乎其微。（圖／路透）

文／中央社

「華爾街日報」今天公布美國總統選舉7大搖擺州民調顯示，雙方支持度過於接近，無法預測結果。

華爾街日報（Wall Street Journal）於9月28日至10月8日，對威斯康辛州、密西根州、賓州、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州與亞利桑那州，每州600名選民，共4200名受訪者進行民調。除了共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在內華達州領先5個百分點，其他6州差距都在1至2個百分點之間。

民調顯示，如果加入獨立參選者與第3黨候選人，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在亞利桑那、密西根、威斯康辛與喬治亞州領先，川普在北卡羅來納、內華達與賓州領先。

如果僅兩人進行民調、賀錦麗在亞利桑那、喬治亞與密西根州領先，川普領先內華達與賓州，威斯康辛與北卡羅來納州不分勝負。除了川普在內華達州領先6個百分點，差距都在1至2個百分點之間。

4200名受訪者中，46%將投川普，45%投賀錦麗。

華爾街日報指出，兩人支持度差距過小，都在誤差範圍內，無法預測當選人。如果賀錦麗得票真如民調數字，將會勝出。

美國選民關注議題上，川普在經濟、通貨膨脹與物價、移民與邊境安全3項大幅領先，賀錦麗在健康、關心像你一樣的人兩項領先，住房與可負擔房屋、為勞工奮鬥兩項差距不大。

另外，民調顯示，兩黨支持者都已歸隊，93%的兩黨選民都將投給支持政黨的候選人。獨立選民仍意見分歧，40%將投賀錦麗，39%投川普。

兩黨民調專家都認為，選情激烈，民調結果太接近，沒有結論，要到最後一刻才會有結果。

 
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