數發部11月內部測試「數位皮夾」　拚2025年底推出

▲數位發展部。（圖／記者陳世昌攝）



文／中央社

數發部推動數位皮夾，提供額外數位驗證管道證明身分。數發部今天表示，數位皮夾預計11月中旬、12月在數發部內測試系統，規劃明年上半年跨部會跟內政部與衛福部進行驗證測試，力拚明年底上線。

個人實體皮夾有身分證、健保卡等各種證件，必要時需出示以證明身分，但實際應用上，也可能出現透露太多不必要個資的情況。數位皮夾概念上也如同實體皮夾，如同一個容器收納各種數位身分證明，未來數位皮夾若順利介接行動自然人憑證與健保卡等，帶手機出門，就等於攜帶裝有實體證件的皮夾。

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數發部數位公建計畫「數位創新關鍵基礎建設計畫」內推動分散式驗證及授權系統（數位皮夾），數位皮夾計畫推動時程為2024年到2027年，主系統建置由中華電信得標。

數發部說明，數位皮夾不會強制民眾使用、也不會發行任何身分證明文件。目前已啟動專案，預計11月中旬到12月進行數發部內部系統測試，近期也在跟其他部會訪談了解相關技術規格與系統運作想法，像是內政部有行動自然人憑證、實體自然人憑證，衛福部有健保卡等。

數發部指出，預計明年上半年跟內政部、衛福部做跨部會測試，如果驗證沒問題，預計明年下半年封測，邀部分民眾測試使用APP版本，明年底前對外釋出數位皮夾測試版。

至於數位皮夾應用效益，數位部說，數位皮夾應用可驗證憑證（Verifiable Credential）與部分揭露（Selective Disclosure）等功能，保護授權的資料，並以最小程度揭露給使用者同意的驗證機關。例如，如果日常業務只是要確認是否為本人申請，那就不用揭露父母名字、戶籍地址等其他額外資訊，可兼顧便利性與隱私，希望慢慢融入生活中。

