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愛爾麗捐百萬保溫箱「早產兒救命神器」助萬芳醫院　守護早產新生兒安全

愛爾麗捐百萬保溫箱「早產兒救命神器」助萬芳醫院　守護早產新生兒安全（圖／愛爾麗提供）

圖、文／愛爾麗提供

早產兒需要高度專業的醫療照護，愛爾麗醫療集團董事長常如山特別偕同總經理劉貞華，愛爾麗集團捐贈超過百萬元的「移動式嬰兒保溫箱」與「生理監測器」，大幅提升醫院的新生兒轉送與重症照護能力，幫助台北市立萬芳醫院醫療團隊更有效率地保護早產兒的生命，不僅將有助於台北市文山、大安和新北市新店、深坑、中和、永和等地新生兒的照護品質，確保更多小生命能順利度過危險期，重獲新生開啟新人生。

常如山對所有兒童的特殊需求十分關心，他強調這次捐贈的初衷源於凱凱遭虐死案件後的反思，感到相當不捨，也了解到幼兒需要幫助的部分，以及確保早產新生兒轉送過程中面臨的困難，希望以行動讓「台灣好、人民好」，特別指出：「第一線醫護人員的聲音應該被聽到，我們應該站出來支持他們。」

常如山受訪時透露，在表達捐贈儀器的意願後，第一時間就答應捐贈最頂級的設備，並強調「醫護人力已經不足，設備更要完善」，每一個新生兒都是台灣的寶，也是台灣未來的希望。呼籲台灣所有企業應多關注醫療資源不足的問題，他說：「新生兒由醫護人員照顧，醫護人員則由企業來支持，這是我們應該做的。」

萬芳醫院兒科部主任黃斯煒分享，不久前，一名僅26週的早產兒在醫院內誕生，由於呼吸不穩且體溫難以維持，醫療團隊即時使用愛爾麗捐贈的保溫箱與監測器進行救護，成功穩定嬰兒的生命跡象，預計這名早產兒將在近期順利出院。醫護人員對常如山的善舉感激不已，認為這些設備在關鍵時刻挽救了小生命。

院長劉燦宏表示，這次捐贈不僅提升醫療設備的先進性，也讓每一個早產兒得到更周全的照護。他呼籲社會各界共同關注醫療資源不足的問題，尤其是當台灣的新生兒數量逐年下降，每個新生兒的生命都顯得更加重要。對於常如山董事長的善舉，他深感感謝，認為能讓更多孩子有重獲新生的機會。

常如山同時也呼籲政府，應更加重視2035年可能面臨的新生兒危機，認為「台灣不缺資金，缺的是了解第一線需求的領導」，此外也分享愛爾麗集團的信念：「締造美，傳播愛，因為愛而美麗。」強調企業應該更多關注社會需求，並通過愛心行動來回饋社會。

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