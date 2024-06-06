醫美陷阱多！郭雪芙揭露愛爾麗醫美機密

▲郭雪芙揭露愛爾麗醫美機密。

圖、文／愛爾麗提供

每個人都希望自己能夠一直保持最佳狀態！郭雪芙表示醫美已經融入大家的生活，除了整形跟微整形外，皮膚保養、體帶雕塑、再生醫學等等，都與醫美息息相關。在國外早就有需多明星跟藝人都當成日常保養再進行，台灣近幾年也因為韓流風氣下，更加盛行快速發展！

郭雪芙說：「愛爾麗醫美的品牌理念是「締造美．傳播愛」，我覺得他們非常注重專業的部分外，也很堅持使用原廠認證的正貨，堅持醫師必須受過原廠培訓，並獲得認證！」除了醫美事業外，愛爾麗也力挺台灣體育發展，關懷弱勢族群以及幼兒們，還有資助警消醫護人員各種救援，這些堅持都是來自企業的理念「世界因愛爾美麗」！

愛爾麗醫美在台已經超過25年，醫生除了有10年以上的臨床經驗外，更重要的就是他們都有受過原廠訓練合格的認證，而且愛爾麗集團每個月固定舉辦醫師研討會，為了就是讓診所內部人員更加專業，與國際接軌！

愛爾麗醫美的專業團隊都可以根據個人需求，量身訂製屬於且適合自己的課程。初次諮詢的顧客甚至也有AI皮膚檢測儀與INBODY人體組成分析，可以獲得顧客精準的數據，醫師從而給予最有效且適當的課程！

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