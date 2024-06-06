　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美陷阱多！郭雪芙揭露愛爾麗醫美機密

▲▼愛爾麗,醫美,郭雪芙。（圖／愛爾麗提供）

▲郭雪芙揭露愛爾麗醫美機密。

圖、文／愛爾麗提供

每個人都希望自己能夠一直保持最佳狀態！郭雪芙表示醫美已經融入大家的生活，除了整形跟微整形外，皮膚保養、體帶雕塑、再生醫學等等，都與醫美息息相關。在國外早就有需多明星跟藝人都當成日常保養再進行，台灣近幾年也因為韓流風氣下，更加盛行快速發展！

郭雪芙說：「愛爾麗醫美的品牌理念是「締造美．傳播愛」，我覺得他們非常注重專業的部分外，也很堅持使用原廠認證的正貨，堅持醫師必須受過原廠培訓，並獲得認證！」除了醫美事業外，愛爾麗也力挺台灣體育發展，關懷弱勢族群以及幼兒們，還有資助警消醫護人員各種救援，這些堅持都是來自企業的理念「世界因愛爾美麗」！

愛爾麗醫美在台已經超過25年，醫生除了有10年以上的臨床經驗外，更重要的就是他們都有受過原廠訓練合格的認證，而且愛爾麗集團每個月固定舉辦醫師研討會，為了就是讓診所內部人員更加專業，與國際接軌！

愛爾麗醫美的專業團隊都可以根據個人需求，量身訂製屬於且適合自己的課程。初次諮詢的顧客甚至也有AI皮膚檢測儀與INBODY人體組成分析，可以獲得顧客精準的數據，醫師從而給予最有效且適當的課程！

了解更多歡迎點選連結輸入「郭雪芙」
https://s.no8.io/link/channels/4235gskArD

ET快訊
殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵
快訊／新光三越前「撞死女騎士」！21歲肇逃司機抓到了
台北最好吃烤鴨納「黃仁勳美食地圖」　席開25桌宴請法人
台灣旅行團赴陸「1人遭留置」　其他團員都回家後才終於放人
快訊／國道1號2車追撞！　車流塞爆
快訊／下班注意！6縣市大雨特報　下到入夜
小三童遭霸凌1年　被捏到滿手血痕！惡師還逼她鞠躬道歉19mi

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

祀典大天后宮台南四百將出巡　愛爾麗集團捐獻價值360萬元新轎等織品

殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵：外部同仁未收到訊號

台南新光三越前「撞死女騎士」！21歲肇逃司機抓到了：沒感覺撞到人

快訊／國1鼎金系統2自小客追撞！1人送醫　下班尖峰車流塞爆

小3童遭霸凌1年「被捏到滿手血痕」　惡師還逼她鞠躬道歉19mins

天雨煞不住！洲美快速道路聯結車撞4車　保時捷、賓士慘狀曝

醫美陷阱多！郭雪芙揭露愛爾麗醫美機密

超大緬甸蟒攔路！民眾直擊「又肥又長」嚇到腿軟：至少3公尺

淡水河男屍相驗　泡水2天指紋難辨...警列相關特徵供民眾指認

關鍵39天等兒接回家！唐治平笑過生日　母將以「無名屍」辦後事

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵：外部同仁未收到訊號

台南新光三越前「撞死女騎士」！21歲肇逃司機抓到了：沒感覺撞到人

快訊／國1鼎金系統2自小客追撞！1人送醫　下班尖峰車流塞爆

小3童遭霸凌1年「被捏到滿手血痕」　惡師還逼她鞠躬道歉19mins

天雨煞不住！洲美快速道路聯結車撞4車　保時捷、賓士慘狀曝

醫美陷阱多！郭雪芙揭露愛爾麗醫美機密

超大緬甸蟒攔路！民眾直擊「又肥又長」嚇到腿軟：至少3公尺

淡水河男屍相驗　泡水2天指紋難辨...警列相關特徵供民眾指認

關鍵39天等兒接回家！唐治平笑過生日　母將以「無名屍」辦後事

南投信義鄉公所秘書超貪！勾結廠商5年搶227採購案　與弟同遭收押

男友愛愛前都有洗　她少做2事就會尿道炎！一票妹子+1：超崩潰

先探／為何輝達和超微都在搶HBM？

殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵：外部同仁未收到訊號

民進黨悄換民主基金會董事名單　范雲、沈伯洋入列

朝野衝突再升高恐倒閣？　柯建銘歡迎藍白「有種快提」：順勢解散國會

一顆粽子下肚得慢跑1.2小時消耗！國健署提食用3原則

華航營運5箭齊發　客貨運下半年需求持續暢旺

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

開發金獲外資暴買20萬張　獲封「必勝金」飆漲7%

YTR本本被傳「給富二代戴綠帽」反擊！　怒嗆刷存在感：不可憐嗎？

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

唐治平堅不認母遺體　高大成痛批：太亂來了

即／北市某知名商場「30歲女墜樓」！　頭顱破裂明顯死亡

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

即／高雄男大生校內墜樓亡！警急拉封鎖線調查

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

唐治平母淪有名無主屍！民俗專家曝「故意」結果

高雄大學生凌晨4點墜樓死亡　運動師生報警

2女賣互舔性愛片竟外流　她怒告閨蜜鬧翻

更多熱門

相關新聞

愛爾麗雷射體雕xUNI-GIRLS　聯名揮棒出擊

愛爾麗雷射體雕xUNI-GIRLS　聯名揮棒出擊

在球場上火辣熱舞的統一7-ELEVEN獅啦啦隊「UNI-GIRLS」露出陽光笑容，自信秀出窈窕體態以及緊實馬甲線，捕獲許多粉絲的心，仔細觀察女孩們身材完全看不到瑕疵及贅肉，5/31「UNI-GIRLS」記者會現身說法，她們身材窈窕的秘訣全都來自於「愛爾麗雷射體雕塑立纖」和「力美肌塑」。

零負評名醫：「匿齡」成醫美主流

零負評名醫：「匿齡」成醫美主流

「雙眼皮手術」未滿月禁牛肉？醫師給答案

「雙眼皮手術」未滿月禁牛肉？醫師給答案

郭雪芙不復胖瘦身方法公開！

郭雪芙不復胖瘦身方法公開！

王正坤醫師發表新書指導如何防止醫美儀器燙傷

王正坤醫師發表新書指導如何防止醫美儀器燙傷

關鍵字：

愛爾麗醫美郭雪芙

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

57歲林美秀驚爆罹血友病！

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面