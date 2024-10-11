iPhone 17遭爆「外星史萊姆色」果粉嚇呆　傳相機控制明年被取代

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 16才剛上市不到一個月，iPhone 17的相關爆料就接踵而來，爆料部落客 Majin Bu就透露已經找到iPhone 17 Pro的三個內部顏色代碼，分別是鈦金屬「青色、深綠色、綠色」，但顏色「鮮豔」的程度卻讓不少網友嚇傻「根本外星史萊姆色」，此外，他更加碼爆料在今年才推出的「相機控制」將在明年刪除，會以全新的按鍵取代。

▼爆料部落客Majin Bu 透露找到全新要推出的顏色代碼，但詭異程度讓不少網友驚訝。（圖／ Majin Bu ）



綜合外媒報導，知名爆料部落客Majin Bu，已經有廠商收到iPhone 17 Pro新色的顏色代碼，分別是#004349、#4f00b7 及#003800，這三個顏色近於鈦金屬青色、綠色及深綠色，其中嘴有可能推出的是「#004349青色」這組顏色，其他的顏色不是有相似款式，就是顏色太過於一般，並不適合搬上高階機種。

但不少果粉看到這三個顏色都有點驚訝，不少人認為顏色過於飽和，有點類似大家所熟知的「史萊姆色」（或著外星色），在過飽和的顏色中帶一點透明感，怎麼樣都想像不到真實放在手機上的模樣，但外媒也指出，目前都還是在「爆料階段」，iPhone 16才剛上市，現在討論新色有點言之過早。

此外，針對這一代才推出的「相機控制」，外媒也點出在iPhone 17 Pro型號中可能會將這個鍵刪除，改成綜合音量控制、相機控制的全新按鍵，而iPhone 17系列將推出新款更薄的iPhone 17 Air ，用來取代Plus系列。