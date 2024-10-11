自稱經理代管新人禮金！遠雄悅來飯店員工捲走80萬　公司發聲明回應

▲花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳韻如／花蓮報導

一對新人日前到花蓮遠雄悅來飯店舉辦婚宴，結束後將禮金及其他現金，大約超過80萬元交給鄧姓經理代為保管，並放置飯店內保險箱，後續新人想取回款項，鄧姓經理卻不斷推拖避而不見，新人直接請飯店開保險箱，沒想到卻空無一物，新人驚覺受騙立即報案。目前警方已展開調查，而遠雄對此回應，該鄧姓員工並非經理，只是禮賓接待室職員，而全案飯店會負責「代墊」款項，至於鄧姓員工部分，除了開除之外也會追究法律責任。

據了解，該對新人9月29日到該飯店舉辦婚宴，收了100多萬元的禮金，在付完訂席費用後，還有80多萬的現金，後續交由自稱是經理的鄧姓員工協助保管，而鄧還向新人稱，「房間保險箱太小，怕放不下，幫他們收到飯店財管室金庫」。

退房當天，恰巧遇上山陀兒颱風，花蓮停班課，但當新人想要取回禮金時，鄧立刻以放颱風假為由百般推託，直到10多天後新人再次回到飯店，並直接要求飯店人員打開保險箱，沒想到裏頭卻空無一物，新人驚覺受害，立刻報警，目前警方正積極追查當中，全案將朝背信罪偵辦。

對此，遠雄悅來飯店發布聲明表示，將會採「代位求償方式，先行墊付婚宴款項予當事人，不使消費者權益受損。」另外飯店也強調，公司並無代管禮金的服務，「本案該名鄧姓員工實屬個人非法行為，已於2024年10月09日即日開除，並提出相關法律責任以予求償。」

遠雄悅來飯店強調，此事件對於飯店營運及住客權益並無影響，且案件也已進入司法程序，「本公司將秉持『勿枉勿縱、絕不護短』的原則，積極配合相關調查工作。」