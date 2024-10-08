快訊／五億高中生案二審開庭　夏姓配偶「看到這幕」掩面哭了

▲媒體詢問夏男是否因想念賴生而哭？夏不予回應。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓五億高中生墜亡案，其配偶夏朝源遭台中地院依偽造文書罪重判1年6月，刑事一審認定婚姻無效，家屬控訴的殺人罪嫌部分由台中高分檢發回台中地檢署續查。夏上訴二審，今（8）日下午3時穿著同款水藍色上衣（本次為夏男第8次開庭）準時抵達高分院，他否認有犯罪的想法、做法，自述在看到賴生跟他最後一次搭電梯、臉上還掛著笑容時，掩面痛哭；庭後媒體詢問夏男是否因想念賴生而哭？夏不予回應。法官諭知下次開庭時間為本月21日。

夏男供稱，他沒有犯罪的想法或做法，認為所謂的結婚就是一起過日子，沒想到後來發生賴生墜樓死亡，竟被外界用陰謀論看待。

夏男說，難道他不也是被害人嗎？賴生發生這樣的事（墜樓亡），損失其生命，「而我損失了自由、名譽，更被原審法官認為是要謀奪財產，但因為賴生已經死亡，我沒有辦法可以證明我的清白。」他說，只要賴生還活著，賴只要一句話就能解決所有的事情。

夏男表示，他不可能因為結婚就直接收到利益，之所以在賴生死亡的第一時間沒有執行拋棄繼承，是因賴母當時馬上就召開記者會，若在當下他選擇拋棄繼承，豈不是坐實（殺人之嫌）？若他把權狀立刻還給賴母，也同樣會被外界懷疑。

夏男接著痛哭說道，「檢察官跟我說，賴生最後一次上電梯時，臉上是帶著笑容，未料竟會發生憾事」，整件事情下來，如果賴生沒死，或許他可以用2人婚後的事實去證明，但沒有辦法了。

針對一審將賴生的導師、同學的證詞，納入判刑依據，夏男說，他沒有見過這些證人，不認為這些人說的話就能代表賴生想法，而這些證詞又導致外界帶有惡意看本案，事實上，當時見證他與賴生的賴姓、范姓結婚證人，都對著他與賴說恭喜。

夏男強調，對於他是否覬覦賴生遺產，只要等到民事判決（婚姻無效）判他輸，那一切就會煙消雲散。賴生死後他沒有主動拋棄繼承權、不代表他要繼承財產，「現在要讓社會接受（他沒有計畫爭奪財產），就是我這財產不能繼承，我第一時間沒有拋棄繼承，是因為我怕坐實謀財害命。」









