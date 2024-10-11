兒子過世欠一屁股債　老爸不想還！律師勸「快做1事」：先去國稅局

▲兒子過世後留下債務該怎麼處理？（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

「子債父還」這種傳統觀念在現行法律下並不適用，「恩典法律事務所」創辦人蘇家宏建議，當兒子欠債後意外去世，父親應先暫緩償還，如果兒子已婚且有子女，債務與父親有關，如果兒子未婚無子，父親依法是其繼承人，若兒子債務超過資產價值，父親也不願負擔，可以兒子過世3個月內辦拋棄繼承。

恩典法律事務所的創辦人蘇家宏分享了一個實例，一名創業失敗並欠下大筆債務的男子意外去世，債主向父親追討債務，但父親無力償還，在這種情況下，應如何處理子債是否由父償還的問題？

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蘇家宏解析，兒子欠債時，父親應先暫緩償還，因為這涉及到許多層面的考量。如果兒子已婚且有子女，債務與父母無關；但如果兒子未婚且無子，父母為其繼承人，在這種情況下，父母可先向國稅局索取兒子所有財產清冊，確認資產和債務狀況，若債務超過資產，且父母不願意負擔，需在子女去世後三個月內辦理拋棄繼承。

蘇家宏提醒，如果父母無法確定兒子是否還有房產或土地等資產，應主動查明。查明後仍有不明之處，則應按照法律程序處理，首先，陳報遺產清冊；其次，依據全面限定繼承原則，通知所有債權人來陳報債權；最後，根據債權總額，分配現有財產（遺產）來清償債務，不足部分則與父母無關。

蘇家宏最後強調，千萬不要單獨還一筆債務，而是要釐清所有債務，並按照法律程序處理。他認為，法律就像一把保護傘，是保障懂法律的人。

※本文經由「蘇家宏律師」授權轉載。