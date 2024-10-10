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北車30多年地標「光南大批發」將搬遷！一票人見新址愣：還我眼淚

▲北車光南大批發驚傳搬家。（圖／翻攝自Google Map）

▲北車光南大批發驚傳搬家。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

台北車站附近的「光南大批發」，是陪伴台北人約30多年的生活文具賣場，不僅是學生採買文具的熱門地點，甚至被視為地標，然而近日驚傳搬家消息，讓許多人都相當不捨。對此，有民眾也曝光了光南的新址，結果意外讓不少人看了都哭笑不得，直呼「還我眼淚」。

光南大批發在臉書粉專發布短影片，宣布台北車站許昌店即將搬遷，並展開大出清活動，推出全館8折優惠。消息一出，不僅吸引了大批消費者前去搶購，許多網友也紛紛留言詢問新址與搬遷時間，「要搬到那裡去？」、「新店在哪裡？」、「啊30幾年回憶沒了」、「已經不是記憶中的北車模樣」。

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不過，也有知情網友透露，其實新址就在旁邊，只是租約到期順勢搬家，接下來會有B1到2樓的三層樓新店。真相大白後，不少網友也啼笑皆非，直呼「還以為要搬到很遠內」、「就搬到旁邊，招牌都出來了，笑死」、「人家不是要擴店，是搬家笑死」、「已經在裝修中，這幾天一堆人在撿便宜」。

事實上，光南大批發前身為唱片行，成立於西元1984年，主要銷售音樂相關產品。隨著臺灣的音樂市場逐漸萎縮，光南唱片加入販賣書籍文具以及生活百貨、電腦周邊等商品，於1995年轉型為複合式賣場，更名為光南大批發連鎖店，擁有30年的通路經驗，成為現今仍屹立不搖的複合式賣場。

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