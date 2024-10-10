快訊／強烈磁暴來襲！氣象署發布特報　干擾持續54小時

▲發生強烈日冕物質拋射 (CME) 現象，台北天文氣象站發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今年5月、7月曾經發布磁暴特報，台北天文氣象站今日再度發布磁暴特報，指太陽表面活耀區(AR3848)10月9日發生X1.8級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，今晚至明日通過近地太空環境，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約54小時。

氣象署指出，因太陽表面活耀區(AR3848)於10月9日發生X1.8級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期10月10日晚間至10月11日通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

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▲發生強烈日冕物質拋射 (CME) 現象，台北天文氣象站發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約54小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級(Kp=8+, G4)。

磁暴也帶來影響，氣象署表示，管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

▲台北天文氣象站發布磁暴特報。（圖／氣象署提供）

氣象署進一步表示，高緯度地區有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判。太空飛行器操作系統可能導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正。