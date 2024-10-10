木星逆行雙子座！　「幸運停滯」5星座淪受災戶

▲塔羅牌老師艾菲爾透露，9日起木星開始逆行於雙子座。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

塔羅牌老師艾菲爾透露，9日起木星開始逆行於雙子座，而木星通常象徵擴展、幸運與成長，但當它逆行時，這些能量可能會出現停滯或反覆的情況，導致計畫延遲、決策變得複雜，甚至出現溝通上的困難。此外，對一些星座來說，這次逆行會帶來特別的挑戰，讓他們面臨運勢的波動。

雙子座：自我反思與關係考驗

[廣告]請繼續往下閱讀...

木星逆行於雙子座，雙子座的朋友將首當其衝。這段期間，雙子座可能感受到思想和表達上的壓力，溝通變得不再順暢，容易出現誤會和錯誤的訊息傳遞。工作和學習上的進展可能陷入停滯，特別是與人合作的計畫，可能會遇到重複的修改和延遲。人際關係也會受到挑戰，特別是在朋友和伴侶間，可能會出現溝通不良導致的爭執與矛盾。這段期間建議雙子座重新檢視自己的溝通模式，反思過去的行為，學習更有耐心地處理關係問題。

處女座：健康與職場壓力

對處女座來說，木星逆行的能量會影響工作和健康運勢。處女座本來就有極強的責任感和工作投入度，但這段期間可能會感受到更多來自職場的壓力，特別是與同事間的協作變得困難，計劃也容易被打亂或延誤。這段期間，處女座可能會過度勞累，導致身體健康亮紅燈，特別是精神壓力可能會讓人感到疲憊不堪。建議處女座在此期間調整作息，適當地分配工作和休息的時間，不要給自己過多壓力。同時，重新思考工作方向和方法也是個不錯的選擇，有助於避免日後更大的壓力。

射手座：財務挑戰與內心衝突

射手座在這段木星逆行期間會面臨財務上的挑戰。木星是射手座的守護星，因此這次逆行的影響格外強烈，在這段期間可能會發現自己的財務計畫出現問題，投資或大筆支出可能會遇到不穩定的情況，收入來源變得不如預期。建議射手座在這段期間謹慎管理財務，避免衝動購物或投資，並給自己更多的時間思考未來的發展方向。這是一個放慢腳步的時期，可以藉此機會重新檢視自己的價值觀和財務策略。

雙魚座：感情波動與自我價值

對雙魚座來說，木星逆行會影響感情生活和內在心靈成長，這段期間可能會感受到與伴侶間的距離加大，溝通不良導致情緒波動增加，甚至會出現一些舊感情問題的復發。這段期間建議雙魚座避免陷入過度的情緒起伏，學習以冷靜和理性的態度看待問題。

天秤座：人際關係與合作困難

木星逆行會對天秤座的人際關係和合作帶來挑戰，在這段期間與他人溝通合作變得艱難，特別是在工作上的合作夥伴或團隊中，容易出現誤解和摩擦。建議天秤座在此期間多花時間思考自己真正想要的是什麼，並學會更加堅定地表達自己的意見，避免在合作中失去自我。同時，也要注意維持與身邊重要人的溝通，避免人際關係的破裂。

延伸閱讀

▸ 「阿姨我不想努力了！」小鮮肉娶大20歲房東 魯蛇變包租公：純屬愛情

▸ 說「這句話」隔天必感冒！醫直呼「很玄」 一票狂點頭：別亂立Flag

▸ 名醫是渣男2／月入40萬幫小三買屋不手軟 妻子買8000元衣服竟遭痛罵