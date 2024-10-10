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國慶後共軍軍演？　美：北京利用例行演說挑釁破壞和平穩定

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

總統賴清德將發表上任後的首次國慶演說，國內外高度關注。美方官員及台灣國安人士指出，共軍可能以軍演回應。美國國務院今天表示，北京利用例行年度慶典或公開言論作為挑釁或脅迫的藉口，破壞和平穩定。

彭博（Bloomberg News）今天引述美國官員報導，中國可能利用賴總統的國慶談話來加劇緊張局勢。台灣國安人士也於7日指出，共軍可能將相關演習統包稱「2024利劍B」，以回應賴總統國慶談話。

美國國務院發言人中午以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，美方不會猜測中國的行為。不過，值得強調的是，北京利用例行年度慶典或公開言論，作為挑釁或脅迫行為的藉口，破壞和平穩定。

這名發言人重申，美國仍然遵循以台灣關係法、3項聯合公報及6項保證為指引的一中政策。美方反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，期望兩岸分歧獲得和平解決。

路透社今天報導，一名美國政府高級官員指出，中國不能將台灣雙十國慶演說合理化作為施加軍事壓力的藉口。台灣方面已就賴總統的演說向外交夥伴進行簡報，但演說內容將取決於台方官員。

據了解，國安會已向駐台機構簡報國慶安排及評估。

賴總統的國慶演說將以「團結台灣，共圓夢想」為主軸。知情人士表示，總統除了就內政議題訴諸團結，也將強調台灣處境複雜，中國持續壓縮台灣國際空間，對台發動各種侵擾等。

這名人士表示，相關作為包括共軍全軍戰略演習將橫跨至10月10日，灰色地帶騷擾與認知作戰已成常態等等，中共用盡手段造成混亂。

 
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