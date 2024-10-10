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下班在家「捨不得睡」寧願熬夜　全場共鳴：那才是屬於自己的時間

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

▲下班在家「捨不得睡」寧願熬夜，全場爆共鳴。（圖／翻攝自pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

現代人工作忙碌，沒有多少屬於自己的休閒時間，平日下班後也可能倒頭就睡。有網友表示，他最近換工作後，每天下班後的晚上「都捨不得睡覺」，求助大家該怎麼調整，貼文一出立刻引發大量網友共鳴。

原PO在批踢踢表示，他自從換了新工作後，每天晚上都會捨不得睡覺，覺得時間真的太少，在家沒幾個小時就要睡覺，然而起床又要繼續上班，「捨不得睡，結果隔天累得半死，只能靠咖啡硬撐」。

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原PO指出，他其實也知道這樣下去不行，也有想過要早一點上床睡覺，但是躺在床上翻來翻去就是睡不著，甚至一看手機發現已經半夜4點，就會焦慮自己睡著後可能爬不起來，「最近一直有這個毛病，到底要怎麼調整啊！」

▲▼上班後晚上捨不得睡？他陷惡性循環引共鳴：熬夜才覺得時間是自己的。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「有聽過，有些媽媽熬夜滑手機，是因為享受片刻的寧靜，完全屬於自己的時間」、「遞辭呈是最佳解」、「睡前別看手機，什麼都不要想，讓自己放空，明天的事留給明天的你處理」、「我會唉，真的捨不得睡，反倒是假日才會睡久一點」。

也有許多人理解原PO感受，或分享類似經歷，「我也會啊，都是靠咖啡加保健品撐過來的」、「我懂，感覺一天之中跟自己相處的時間真的太少了」、「心情不好，或知道明天事情很多的時候，就會這樣，隔天就會更糟糕」、「我知道那種感覺，就是忙了一整天躺在床上，當下就是自己的時間，睡覺會覺得浪費」。

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