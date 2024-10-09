27人遊克羅埃西亞慘被丟包！他代付196萬元解圍　霸氣醫發聲了

▲壯遊旅行社因財務問題，導致旅客在克羅埃西亞被丟包。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣壯遊旅行社承辦的嘉義地區27人赴克羅埃西亞、奧地利13日之旅，國人卻被丟在古城區，經團員沈姓醫師刷卡墊付5萬8830歐元（約台幣196萬元）才解圍，沈醫師還原當下情況，認為能離開才是最重要，才會迫於無奈，刷卡脫困。

一名女性團員近日在臉書上發文求救，指參加克羅埃西亞旅行團，第9天被丟包在古城區，旅行社遊覽車要求每人再付2000歐元，才願意來載，直到同團一名醫師墊付了5.3萬歐元後才終於可以續走行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名代墊付5.3萬歐元的沈醫師接受《自由時報》受訪時表示，行程第9天、10月4日當地時間下午3點多從纜車下來後，當地旅行社的人突然說行程終止，大家在原地不准移動，要求每人需付2000歐元現金，大家才得知道壯遊旅行社9月26日該付的團費，直到10月4日都未付。

沈醫師還原當下狀況，全團的人身上都沒那麼多現金，但要刷卡因額度太高又是一波三折，最後花了3個小時才完成刷卡4萬歐元，另由領隊刷卡3000歐元；這時當地旅行社又告知，後續的維也納行程費用共1萬830歐元也要先刷，好險台灣有銀行同意提高至300萬台幣的額度；隔天早上退房要前往機場時，飯店稱還有8000歐元未結，又再刷了8000歐元。

對於代墊費用新聞曝光後，許多人稱讚他有俠義精神，沈醫師表示雙方協商時間，已是台灣時間半夜，求援困難，又考量全團都是認識的朋友，才請對方同意刷卡付款方式，但為了自保，特意請領隊支付其中3000歐元，並寫下單據，簽名為證。

延伸閱讀

▸ 考試成績不理想...妻失控拿皮帶狠抽小一兒下體 人夫：該報警嗎？

▸ 名醫是渣男2／月入40萬幫小三買屋不手軟 妻子買8000元衣服竟遭痛罵

▸ 名醫是渣男1／氧氣女神當小三頻挑釁正宮 網紅醫師妻遭折磨10年腦溢血亡