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台中行人違規繳款方式挨批「落後城市」　市府：明年增4大超商

▲台中行人違規繳款方式挨批「落後城市」，市府：明年增加4大超商 。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中行人違規繳款方式挨批「落後城市」，市府回應，明年將增加4大超商繳費。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今天進行市長施政報告，民進黨籍議員施志昌痛批，行人違規罰單繳納超不便，只有違規當地分局繳款以及郵局劃撥兩個選項，如果家住在豐原的民眾，在烏日被開單，民眾只能選擇郵局劃撥或是跑回豐原分局繳罰鍰，無法用超商、信用卡、電子付費之方式繳納，台灣作為科技大國，但現在台中繳個罰單卻相當落後！

施志昌表示，目前全台六都，只剩下台中與台南無法於超商繳費，中市警察局局長李文章表示，目前已經在規劃，希望明年四大超商繳費就能上路。

施志昌表示，日前他接獲陳情，行人於東海大學附近「步行」違規穿越雙黃線，遭到警察開單處以罰鍰，民眾事後想要繳罰單卻發現無法用超商、信用卡、電子付費之方式繳納，只得由郵局劃撥、違規地點的警察分局繳款等兩種方式繳款，如果選擇郵局劃撥，民眾還必須打電話到分局問繳款帳號才能繳款，開單當下也無任何資訊。

施志昌砲轟，市府想盡辦法增加經費添加設備開單，卻不願增加經費完善繳納罰鍰的系統，將這些成本轉嫁給市民根本擾民；目前全台六都除台中市與台南市以外，其餘直轄市皆可至超商付款等便於民眾繳納罰鍰。他要求，台中市政府必須盡快推出線上或是超商繳費的方案。

台中市警察局長李文章表示，目前警局已經在評估與四大超商合作的方案，希望明年就能上路。

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