八仙塵爆翻版！4.3顆星餐廳性別趴放彩煙...開罰金額出爐

▲今年八月，台中知名餐廳窩草的日子舉辦性別趴，爆炸巨響以及大量粉塵引發現場客人不滿。餐廳人員遭台中地院裁定判處罰鍰共6000元。（圖／資料照片）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中霧峰一家以親子與寵物友善聞名、網路評價達4.3顆星的餐廳「窩草的日子」，被人爆料今年8月時，有客人舉辦性別揭曉派對時，無預警施放彩色煙火，結果大量粉塵飄散，嚇得其他客人及寵物四處逃竄，小孩的眼睛被粉塵刺得嚎啕大哭，挨批猶如9年前「八仙塵爆」翻版。繼環保局認定是空汙事件外，台中地院也依法裁定，餐廳張姓、劉姓兩名人員各依《社會秩序維護法》處罰鍰3000元。

判決指出，今年8月11日中午12時36分多，張姓以及劉姓兩名餐廳人員，在「窩草的日子」餐廳戶外區發射彩煙，引發大量煙霧，且因該區域位於路邊，緊鄰車輛及民宅，不僅有直接危害他人身體或財物的疑慮，若有其他行人、車輛恰巧經過，恐受到驚嚇而肇致意外或交通事故發生，認為張、劉兩人確有共同發射有殺傷力之物品，而有危害他人身體或財物之虞之違序行為，依違反《社會秩序維護法》，各處罰鍰新台幣3000元。

今年8月，一名女網友發文表示，她和友人帶著孩子到台中一間餐廳用餐，飯後再到餐廳外的草地上拍照玩泡泡，然而此時隔壁一群「半」包場客人突然施放煙火，現場隨即傳來爆炸巨響，且煙火鞭炮施放後，室內充斥著濃濃的火藥味與粉色煙霧，現場許多客人們感到不適，包括耳膜劇痛、友人的2歲兒子被濃烈的粉色粉塵刺激到眼睛大哭，現場的狗狗也嚇到瘋狂亂竄，失控情況宛如八仙塵爆翻版。

事件後，該餐廳在臉書上發表道歉聲明，表示經過內部檢討後，為了保護客人、小朋友與寵物的用餐環境，即日起將不再接受以彩煙形式舉辦的性別派對。