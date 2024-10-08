台中美女議員遭網友傳訊「親親」　怒反擊：一定把你揪出來！

記者游瓊華／台中報導

台中市國民黨籍市議員黃佳恬近日在臉書貼出一則貼文，2022年7月起，一名盧姓網友私訊她令人反感的文字，包括「想要嗎」、「小可愛、小寶貝」、「親愛的親一下」等。黃佳恬指出，該名網友在2022年連續幾日騷擾後，就暫停未傳訊息，但上周竟又開始騷擾，她決定不再姑息，將報警提告，怒轟對方「不要以為躲在鍵盤後面就沒事！」

▲黃佳恬頻遭網友傳訊息騷擾，決定警局報案提告，揪出騷擾網友。（圖／翻攝黃佳恬臉書）



▲該名網友頻頻傳訊息騷擾，讓黃佳恬不堪其擾。（圖／翻攝黃佳恬臉書）



黃佳恬是台中市國民黨市議員，這屆從前議員、母親李麗華手中接棒成功，身為二寶媽的她保養有道，加上熱情有活力，每次質詢都成為焦點。黃佳恬透露，該名網友在2022年連續傳訊給她，從「我喜歡你」、「我愛你」、「我愛上你了」、「手牽手散步約會」、「親親」、「親密」、「親嘴」，甚至傳訊「想我嗎？」、「親八下」、「親九下」等騷擾文字，之後沉寂一陣子，沒想到上周又開始騷擾。

黃佳恬表示，有人認為公眾人物遇到這種事情在所難免，但她認為，不管該名網友是不是她的選民，她都不能接受、忍受這樣的行為，「這些文字讓人生理、心理都非常不舒服，且任何女性都不能被這樣對待！」將前往警局報案提告，一定要將這個網友揪出來。