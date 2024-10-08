病毒定序出爐！北市大同區登革熱「和新北群聚一致」

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

雙北登革熱持續，北市衛生局昨日宣布在大同區也確認本土病例，本身有新店疫情風險區域活動史，疾病管制署副署長羅一鈞今（8）日公布病毒基因定序結果，確認和新北中和新店群聚一致。近期病例新增情況稍有趨緩，今日雙北無新增本土病例，但現在又有東北季風帶來連續降雨，恐怕對後續防治工作不利，希望民眾配合防治工作，避免疫情在颱風後反彈。

新北市中和新店區爆發登革熱群聚事件且持續擴大，連北市也出現相關個案。疾病管制署今（8）日公布最新監測，上周（10/1-10/7）新增10例本土病例，居住於新北市8例（新店區及中和區各4例）及台北市2例（文山區及大同區各1例），年齡介於20多歲至70多歲，男性6例及女性4例，發病日介於9/22至10/4，都屬於同一群聚。

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其中北市昨日公布新增的1起大同區個案，羅一鈞說明，原已知個案曾到新店高風險地區活動，今日病毒基因定序結果出爐，確認和中和新店群聚一致，均感染登革熱病毒第二型。

疾管署指出，台北市文山區和大同區登革熱本土病例基因定序結果與新北市中和/新店區群聚個案序列相同，研判來自同一起群聚事件，可能感染來源之文山區菜園及新店高風險場域均已進行管制，並持續進行防治工作，請民眾配合衛生及環保單位防疫措施。

疾管署統計，整起群聚案累計67例病例，無重症及死亡病例。新北市和台北市防疫單位已針對確診個案居住地及共同活動區域進行相關防治措施，加強疑似病例監測。疾管署同時提醒居住或曾出入疫情風險區之民眾應注意防蚊，如出現上述登革熱疑似症狀，請儘速至醫療院所就醫，並告知醫師旅遊活動史。

疾管署也提醒，颱風過後一周內是病媒蚊防治關鍵時期，且本周東北季風帶來北部豪大雨，請民眾主動落實「巡、倒、清、刷」，雨後迅速清理社區積水容器，避免病媒蚊孳生；從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。

疾管署統計，今（2024）年截至10/7累計233例本土登革熱確診病例（其中入夏後累計69例，病例分布新北市64例、台北市及高雄市各2例、花蓮縣1例）；另今年累計223例境外移入病例，高於過去4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓29例及泰國28例。