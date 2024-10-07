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獨／一代股神「阿土伯」病逝享耆壽90歲　「生前住院數月」病況曝光

▲▼股市名人阿土伯。（圖／記者馮建棨攝）

▲股市名人阿土伯（圖中間）6日下午在醫院病逝。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／採訪報導

縱橫股海超過50年、被外界稱為阿土伯的股市名人李金土7日傳出離世消息。據記者側面了解，李金土生前並未罹患大病，主要是由於年邁身體器官老化，最近幾個月都在台北馬偕住院治療，6日下午因器官衰竭在醫院病逝，家屬後續會在台北低調辦理後事。

李金土從30歲開始玩股票，在股海縱橫超過50年，經歷台股的牛熊市況，身家一度累積到10億元，最著名的事蹟是他在台股破萬點時，曾經在3天內大賺1億元，他同時也是鴻海的原始股東，曾受邀參加鴻海創辦人郭台銘的婚宴上，被郭台銘致詞感謝，雙方感情深厚。，雙方感情深厚。

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阿土伯賺錢後，也不忘回饋社會，他平日熱心公益活動，亦擔任義警、義消50多年，更陸續在台北、桃園、基隆、新竹、雲林及花蓮等縣市捐贈相關消防裝備，甚至曾一口氣捐出22輛消防車，總價值將近1億元，創台灣消防史上個人最高捐贈紀錄。

李金土也曾分享過他的投資技巧，就是「4不3要、吃8分飽」，堅持不貪心、不放空、不融資、不聽謠言，要做功課、量力而為、愛惜名聲，8分飽則是不追求買在最低點、賣在最高點。

他最後一次公開露面是2023年4月25日，參加反投資詐騙的宣導活動，告訴投資者在面對快速致富的誘惑時仍應保持警覺，如今他因病離世，留給後人無限追思。

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