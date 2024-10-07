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台鐵票價喊漲　交長要求「先節電降成本」：高鐵也沒在討論漲價

▲▼交通部長陳世凱（左二）主持道安交通安全記者會 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲交通部長陳世凱（左二）主持道安交通安全記者會 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

新版電價將於10月16日實施，用電大戶的台鐵預估每年電費增加超過2億元，將影響台鐵公司正在檢討的票價調漲方案。對此交通部長陳世凱今（7日）表示，經濟部目前提供節能節電輔導與補助方案，台鐵若能做到深度節電，成本不但不會成長，而且有可能下降，而高鐵營運不錯，沒人討論漲票價。

陳世凱今主持道安交通安全記者會，被問到新電價調漲，是否影響台鐵票價調漲幅度，他表示，電價部分台鐵目前正在討論中，成本當然會有所變動，但他必須要說的是，用電確實會因為電價的成長而成本會增加一些。

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陳世凱提到，他有先跟台鐵公司董事長杜微溝通一件事，現在經濟部其實有節能跟節電的輔導方案，台鐵算是用電蠻多的用戶，如果可以做到深度節電，相信成本不但不會成長太多，而且有可能會下降。

他表示，優先跟經濟部溝通，請經濟部一起來幫忙輔導台鐵，針對深度節能與用電效率來輔導，趁著經濟部還有輔導的措施跟補助，好好運用政府政策來做到節能跟節電，節電效率提高，電費不但不會增加，也有可能降低的。

台灣高鐵也是用電大戶，陳世凱表示，高鐵是個民營的公司，有公司治理的層面 很重要的是高鐵須擔負起公共運輸的責任。高鐵目前看起來營運狀況不錯，他沒聽到高鐵公司內部在討論這樣議題，也沒有人來跟他提高鐵票價調整。

媒體追問，台鐵正在討論票價調漲方案，交通部考慮補貼新電價增加的成本？陳世凱說，其實台鐵票價的調整會綜合考慮，補貼是一種方案，目前台鐵要趕快優先作節能節電，如果可以做，對公司未來的營運一定會有很大的幫助。

台鐵公司在記者會後發布新聞稿表示，台鐵公司自行節電努力，今年1到8月工作場所用電量較去年同期減少1.5%。台鐵公司將進行產業狀況評估，並依公司自行節電效能及「台電節電獎勵活動辦法」，研議向台電公司申請減免優惠的可行性。

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