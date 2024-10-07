【廣編】告白交給雪山！雪山啤酒x冰球樂團年度破冰神曲搶先聽

圖、文／雪山啤酒提供

擁有清爽順暢口感的BUSCH雪山啤酒，今年首度跨界與備受新生代樂迷喜愛的夯團「icyball冰球樂團」合作，打造年度破冰神曲，勾人聲線道出現代男女內心的羞赧與波瀾，同時邀請冰球樂團擔任破冰角色出演MV，跳脫二次元打造一隅雪山藍的世界，團員人手一罐雪山，齊號召「喝雪山 關係不再隔座山！」BUSCH雪山啤酒於全台各大便利商店、量販店、全聯、菸酒專賣門市皆有販售，趕緊跟上冰球腳步，隨時隨地帶上一手雪山，拉近與他/她的關係，別讓感覺停下來！

BUSCH雪山啤酒出新招！與被譽為「台版西城男孩」的冰球樂團跨界合作，以動感的New Jack Swing風格搭配恰到好處的挑逗字句，唱出年輕男女羞澀卻澎湃的矛盾紊亂。團員紛紛表示自己就是「放不開」代表，直呼根本是為自己量身打造的歌曲，一句「欸你幹嘛那麼放不開」有如醍醐灌頂，沒有問題通通交給雪山！

BUSCH雪山啤酒採用頂級啤酒花，融合麥芽及大米釀造而成，4.5%的酒精濃度卻無苦澀感，口感微甘清爽暢快，其口感與清新活力及戶外休閒的形象，近年來取得年輕世代消費者共鳴！

完整MV搶先看 https://youtu.be/zH0_gW2jh14

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。