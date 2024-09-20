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冰球樂團、怕胖團、馬念先跟庸俗救星助陣金牌創世代！10／5台中烏日啤酒廠一起喝金牌看決戰

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

▲台灣啤酒舉辦的金牌創世代樂團徵選大賽，10月5日於台中烏日啤酒廠進行決賽，冰球樂團（左上）、馬念先（右上）、怕胖團（左下）和庸俗救星，都會至現場表演，一同見證創世代新星誕生。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

台灣的樂團文化反映了多元的音樂風格與創作能量，無論是在地下音樂場景中的獨立樂團，還是紅遍大街小巷的流行樂團，不僅引領了音樂潮流，更成為了許多人心靈寄託的象徵；台灣啤酒不僅熱愛音樂也用實際行動支持在地音樂，為了讓更多有才華的音樂創作者能夠展現自我，今年舉辦了「2024金牌創世代原創音樂徵選」活動，提供新世代創作者一個展示自己作品的平台，更激勵了他們的創作熱情。歷經激烈二輪賽事晉級的10組樂團，將於10月5日在台中烏日啤酒廠進行決賽，不只能在音樂祭的舞台上大放異彩，優勝者還有機會獲得百萬代言合約，成為明日之星！

決賽10月5日當天，不光有各路新星的精彩演出，台灣啤酒還邀請了重量級助陣卡司，包括怕胖團、庸俗救星、馬念先、icyball冰球樂團，要帶來震撼人心的現場LIVE表演。身為樂團前輩的他們對於表演、做音樂都有自己的一套方法，像遇到瓶頸或沒有靈感時要怎麼辦？冰球樂團說那就去洗澡，「我覺得大概有70%的歌是在洗澡的時候有突破性進展」；馬念先則是提供他的兩種解法，一是放著不管，二是迅速收尾。

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

至於比賽、表演都會讓人非常緊張，該做些什麼才能緩解？怕胖團推薦做熱身操、吃龍角散，鼓手老外笑說，就看另外兩位一個做操、一個吃龍角散，再加上喝一瓶啤酒就搞定了！庸俗救星貝斯手晧宇想起最難忘的表演，是他在舞台上跌倒、把琴摔斷，但最後還是臨危不亂撐著把歌彈完。

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

談到認為音樂製作中最關鍵的環節是什麼時，幾乎所有人都有志一同地說「從頭到尾都很重要」，冰球樂團以吃生魚片為例，從捕撈、運送到廚師技術每個環節都會影響最後的美味程度，音樂也一樣；對此，庸俗救星則是浪漫表示，在錄音時聽到喜歡的音色就不必更改，果決相信「一見鍾情」的力量。

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

在這個競爭激烈的時代，保持初衷堅持做音樂是很困難的事，樂團前輩們幾乎一致建議先不要把玩樂團當作全職工作，冰球樂團認為在初衷跟現實之間找到屬於自己的Balance（平衡）相當重要，因為做音樂真的很燒錢，所以這次台灣啤酒祭出百萬獎金，提供創作者實際支援以及表演舞台，樂團們都狂讚不已，像是怕胖團就表示「錢是最實際的」，馬念先則笑說「重賞之下必有勇夫」而且比賽過程中可以認識其他團的新朋友，還有機會能夠組合出其他樣貌，對樂團本身是好事。

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

比賽將近，所有前輩都鼓勵入圍決賽的10組樂團在比賽時要「做自己」，享受舞台、展現最真實的樣貌才是最重要的事，最輕鬆愉快的人肯定就是聽團仔們，因為金牌創世代決賽現場還提供了多樣美食與啤酒，讓樂迷們能夠一邊享用一邊陶醉在音樂中，最棒的是，這個精彩的音樂盛宴完全免費入場，快來一同參與這場充滿熱情與活力的音樂盛會吧！

▲▼金牌啤酒,金牌創世代,樂團,怕胖團,冰球樂團,馬念先,庸俗救星。（圖／翻攝自影片）

【2024金牌創世代 原創音樂徵選】
立即追蹤 掌握第一手消息
官方帳號｜https://reurl.cc/OM0Ev7
官方網站｜https://reurl.cc/aqvEb4
主辦單位｜台灣啤酒
指導單位｜臺中市政府觀光旅遊局
協辦單位｜PIPE Live Music、StreetVoice 街聲

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