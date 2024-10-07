快訊／賴清德官邸會晤蔡英文！　力邀任「總統代言人」出訪歐洲

▲總統賴清德與前總統蔡英文在總統官邸談話。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文6日拜訪總統賴清德官邸作客，此為兩人在520交接後首度公開同框。賴清德感謝蔡英文執政八年所奠下之深厚基礎，讓他能延續路線，持續帶領台灣發光發熱，並預祝蔡英文即將於12日出訪歐洲順利成功，為台灣爭取國際能見度與支持；兩人就外交、國防、國際合作等話題深入討論，蔡英文並高度肯定賴清德將全社會韌性提升至更高之層次。

這場官邸相見歡是蔡英文於周日午後赴官邸拜訪，賴清德提前在車道口等候相迎，甫入座兩人寒暄話家常，而賴清德也報以感謝，謝謝她八年為國家打下深厚的基礎。碰面的一小時除了討論國政情勢，也談及蔡英文10月12日的訪歐之行，祝福行程平安順利，讓台歐關係更加穩健緊密。。

據了解，蔡英文的訪歐行安排，賴清德不只積極鼓勵也全力相挺，其背後外交戰略布局曝光，脈絡有三重點。其一，賴清德有意「精銳盡出」，為國家打造一支史上最強外交隊。由於地緣政治特性，台灣在世界地位越顯重要，近年友邦訪團各種往來交流，從外交到經貿到文化各種層面都熱烈，因此如何讓台灣在國際舞台發聲不缺席，善用民進黨執政團隊的各張王牌。

無論是副總統蕭美琴出任全社會防衛韌性委員會副召集人，發揮國際溝通協調等長才，或是請出卸任後低調「樂當宅女」的前總統蔡英文訪歐，這些安排皆透露賴清德的外交戰略布局經過綿密思考布局，也樂於讓國家精銳人才以多元形式打團體戰，一起為國貢獻。

▼總統賴清德與前總統蔡英文在總統官邸談話。（圖／總統府提供）



第二，賴清德執政延續了蔡英文的國安與兩岸政策穩健前進，蔡英文是最熟悉政策，也了解賴清德穩健性格者，談及賴清德，蔡英文過去曾表示，他認為合適的領導人，必須要有能力在國內意見分歧以及複雜國際情勢中找出最大公約數，同時對內、對外具備一定溝通能力，且要有強烈自我防衛意志，並要有能力組織與領導專業的國安團隊，而賴清德「具備這樣的條件」，蔡英文也曾多次在不同場合公開表示，認為賴清德是最適合帶領台灣的領導人，並相信賴清德接棒後將穩持續健帶領台灣前進。

因此，當賴清德遇上受限元首身分，難以自由進行國際交流的場合，卸任後自由之身的小英成了「最佳代言人」，兩人分進合擊。所以，賴清德上任後，即不斷向國安團隊傳達，積極安排蔡英文出訪的構想，未來不止歐洲，他希望蔡英文可以經常性、廣泛的在國際上宣揚民主台灣的理念和價值。

第三，對於蔡英文即將出發的訪歐行程，賴清德極力鼓勵也大力促成，一方面委請國安會、外交部全力協助，並以外交部專案形式規劃，另一方面派出蔡英文過去最倚重的幕僚、國安會諮詢委員黃重諺隨行出訪，務求讓卸任元首訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度，在現有良好基礎上，持續深化臺灣與歐洲國家深厚情誼，強化雙邊關係，讓台歐關係更加穩健緊密。

▼總統賴清德與前總統蔡英文在總統官邸談話。（圖／總統府提供）

