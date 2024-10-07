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Ｉ人Ｅ人都需要的快速充電術！交給tokuyo「黃金雙組合」想靜想動都能玩美滿足

▲▼tokuyo 24年週年慶宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲Ｉ人Ｅ人下班後的「玩美生活」就靠玩美椅PRO 2（左）和adidas愛迪達折疊跑步機T-24c（右）攜手演繹！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

無論是Ｉ人還是Ｅ人，相信每個人的社交能量一定都有極限，上了一整天班疲憊返家，更需要擁有自己的充電法寶！對於內向的Ｉ人而言，下班後就想立刻躲回自己的舒適角落，靜靜享受放鬆時刻，這時候任誰都希望能找到一個幫自己紓壓又能充飽電、讓能量回血的最佳方式。而對外向的Ｅ人來說，雖然熱愛聚會和狂歡，但當社交過度時，也會感到疲憊不堪！

引領台灣健康家電產業逾20年的tokuyo，特別幫Ｉ人Ｅ人打造「最玩美充電情境」，只要備好新興的按摩家電與運動家電，就能讓居家空間瞬間化身為你的專屬充電站，不用在外排隊人擠人等候按摩SPA或健身房，在家輕鬆也能享受屬於自己的時光。重點是，趁著一年一度的週年慶入手，畢竟「優惠折扣」這件事，不管是Ｉ人或Ｅ人都不會嫌多！

下班後的「黃金雙組合」帶領Ｉ人Ｅ人奔向玩美生活！

提供內斂Ｉ人最需要的療癒按摩——玩美椅PRO 2
tokuyo了解偏愛獨處的Ｉ人，下班後喜歡回到自己的舒適角落安靜充電，全新玩美椅PRO 2致力成為Ｉ人最玩美的舒壓夥伴。從外觀設計、獨家技術、操作模式到情境打造等面向皆以居家按摩為出發，讓內向Ｉ人宅在家就能享受星級按摩體驗，不怕面對按摩師的尬聊！

▲▼（業配）tokuyo 24年週年慶宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲擁有一台玩美椅PRO 2對一般人來說或許是小確幸，但對於喜歡安靜療癒氛圍的Ｉ人來說，不用外出、不用預約、不用跟按摩師尬聊，才能享受全然放鬆的鬆弛感！最大躺臥角度可達到166°的玩美椅PRO 2，更讓長時間坐在辦公桌前的Ｉ人，能好好地平躺伸展、拉伸脊椎與放鬆背部肌肉。

忙碌的你是不是長時間維持久坐不動、姿勢不良、缺乏運動等生活習慣？普遍研究顯示，這些不正確的姿勢與習慣，恐怕就是造成脊椎和背部肌肉緊繃、壓迫甚至疼痛的原因。

注意到現代人問題的玩美椅PRO 2，特別搭載獨家開發的FST跨界導軌，長達135cm的超長軌道讓最大躺臥角度可達到166°，讓積累疲憊痠痛的Ｉ人緩緩地平躺伸展，不僅感受宛如太空零重力的體驗，透過瑜珈提斯、中式推拿、泰式拉筋、脊椎牽引和運動活絡等自動按摩程序，以及機芯牽引搭配氣壓動作，即能伸展脊椎、放鬆背部肌肉，更能體會什麼是連腰部與臀部都按摩到的零死角享受！同步還有模擬職人手感的獨特4DX-II多維度技術，以細膩層次的手法進行深層按壓，包括一般人最注重的足部按摩，也都有安全氣囊、滑輪等裝置，幫忙小腿、足前段、足中段和足後段釋放緊繃壓力。

最有意思的是，玩美椅PRO 2內建的20種自動程序和17種手動程序，特別以身形保養、個性選擇、時間場域、獨特技法等模式分類，讓Ｉ人自由選擇頸肩呵護、提臀美腿，或是依照當天心情選擇總裁尊享、女王纖體、樂齡養生、白領優享、御宅充電等模式，兼具趣味與頂級SPA享受。

▲▼tokuyo 24年週年慶宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼以精準的安全氣囊設計，讓容易痠痛僵硬的肩頸、前臂與小腿，都能自在選擇強度力道，輕鬆享受宛如職人師傅的溫柔按壓與深度揉捏。

▲▼tokuyo 24年週年慶宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

此外，玩美椅PRO 2還有不容忽視的智慧功能，沒想到透過雙Al「身心壓力檢測」測出心率、血氧、微循環、疲勞指數等數值，就能讓按摩椅根據你的疲勞等級，自動推薦最合適的按摩模式，讓Ｉ人再也不用跟陌生的按摩師開口溝通，就能幫自己選擇一整套的療癒菜單，完全是Ｉ人福音無誤！

▲▼ 按摩椅 。（圖／業者）

▲大型彩色液晶螢幕上的Smart touch智能介面，操作簡易而且相當直覺。

以上這些選擇模式都能透過大型彩色液晶螢幕上的Smart touch智能介面選擇，操作直覺。外型打造成宛如尊榮頭等艙的星穹蛋型座艙，還附有USB插座和無線充電功能，讓Ｉ人不怕按摩的時候沒有手機平板可以用，紓解全身疲勞的同時還能滿足活網需求，讓Ｉ人每天的身心靈都是最佳狀態。

▲▼tokuyo 24年週年慶宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲星穹蛋型座艙加上皮革材質，讓玩美椅PRO 2不僅被譽為按摩椅界的時尚精品，更像是把飛機上的頂級商務艙搬回家！

讓活潑Ｅ人靠運動盡情釋放壓力——adidas愛迪達折疊跑步機T-24c
讓tokuyo為你增添生活儀式感！做為一個喜歡和朋友分享的社交Ｅ人，手邊就該有幾台功能爆棚的特色家電，不僅可以在社群曬照，還能約朋友來家裡沉浸式體驗。這幾年健康運動的話題最吸睛，現在想跑步不用擔心外頭天氣、也不用繳交健身房會費，全新adidas愛迪達折疊跑步機T-24c專為居家運動設計，主打免安裝設計，宅配到家簡單就能開箱跑起來！

▲▼tokuyo 24年週年慶宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲兼具時尚、健康與樂趣的跑步機，讓熱愛分享生活的Ｅ人紓解壓力的同時，還要迅速席捲社群目光！

adidas愛迪達折疊跑步機T-24c備有和健身房一樣的LED顯示螢幕，設計既簡約也能顯示出清楚即時的資訊，包括速度、時間、距離甚至消耗的卡路里。想要調整運動強度，這款跑步機不僅擁有1~18km／h的速度範圍、12段可調節坡度，同步也內建36組運動訓練課程、3組自定義程式，無論是輕鬆慢跑還是激烈衝刺、想模擬陡升地形，隨時都能直覺操控，切換適合你的強度，或是走跑交替、燃脂效果更佳「間歇式運動」，讓居家運動從此不無聊。

▲▼ 按摩椅 。（圖／業者）

▲▼LED顯示螢幕能清楚顯示速度、時間、距離甚至消耗卡路里等多種資訊，同步也可調整基本設定以及跑步模式。12段可調節坡度，讓熱愛挑戰的Ｅ人也能隨時在客廳模擬各種地形的跑步訓練。

▲▼tokuyo 24年週年慶宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼tokuyo 24年週年慶宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲健身完只需要將跑步機折疊靠牆收納，幾乎不佔居家空間。

更酷的是，當你覺得跑到沒有動力時，還可以透過支援多款運動APP的技術，跟全球的跑步愛好者在線上競速、一較高下，激發你的運動熱情。搭配adidas Console+ App，還能追蹤並記錄你的運動數據，甚至還可以叫出3D虛擬實境來場沉浸式跑步體驗。

對於住套房的小資族來說，也不用擔心居家空間不足的問題，adidas愛迪達折疊跑步機T-24c以油壓折疊設計，運動完後4步驟就能輕鬆折收，收納在牆邊幾乎不佔空間。如果不巧發生跌倒意外，斷電安全鎖還會立刻啟動斷電保護跑者安全，也有節電模式可以幫忙省電費，讓你在享受運動樂趣的同時，也能兼顧環保與荷包。無論是想維持健康體態，還是想在朋友間炫耀你的運動成就，不如就讓adidas愛迪達折疊跑步機T-24c滿足活力滿點的Ｅ人需求！

Ｉ人Ｅ人都期待的週年慶優惠底加！
不管你是Ｉ人或Ｅ人，運動和放鬆都是保持生活質感的關鍵！趁著一年一度的週年慶優惠，為自己選擇一款能大幅提升生活品質的質感家電，以tokuyo玩美椅PRO 2幫身心釋壓，或用adidas愛迪達折疊跑步機T-24c為身體充電，Ｉ人Ｅ人都值得擁有一個更健康、更放鬆的生活。

▲▼ 。（圖／記者萬玟伶攝）

▲趁著今年週年慶，至tokuyo專櫃消費滿50,000元，就能把限量HYDYＸtokuyo聯名時尚環保保溫杯乙份（不累贈／不挑色）帶回家！（圖／品牌提供）

即日起至11/28（四），至tokuyo專櫃消費滿50,000元，即贈限量HYDYＸtokuyo聯名時尚環保保溫杯乙份（不累贈／不挑色）。入手的絕佳機會就在眼前，體驗全新生活質感並且享受限量好禮，讓Ｉ人Ｅ人的每一天都充滿活力與愉悅。

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