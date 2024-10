2024太平洋自行車單車公益活動　募集35萬助弱勢

▲太平洋自行車董事長林鳴皋、創辦人林正義(左五、四)和桃園市經發局長張誠(左六)、前縣長吳志揚(左三) 等人士領騎、鳴槍。(圖/太平洋自行車提供)

記者楊淑媛/桃園報導

太平洋自行車董事長林鳴皋5日表示,2024太平洋自行車單車公益家庭日活動,日前於桃園市新屋區農博環教園區展開,吸引千名車友參加,響應太平洋自行車以「你騎一公里,太平洋捐十元」,累積公益里程22,369公里,加上熱心企業捐款,募集 353,690元由太平洋購置特殊需求車款,捐贈桃園特殊教育學校及4位受贈者,落實企業回饋社會與推動多元自行車運動的信念。

林鳴皋表示,太平洋自行車單車公益家庭日邁入第14屆,感謝參加公益騎乘的車友及來賓,不畏風雨齊聚桃園農博環境教育園區,將汗水轉為公益,叮囑參加騎乘的車友們一切以安全為第一,享受桃園沿海地區美麗的風景及豐富的外場補給美食。在桃園市經發局局長張誠、前縣長吳志揚、創辦人林正義等蒞臨長官共同鳴笛聲中,快樂出發展開公益騎乘活動。

▲2024太平洋自行車公益單車家庭日熱情出發。(圖/太平洋自行車提供)

活動現場太平洋分享與KPMG安侯建業管理顧公司合作規劃之「Cycle to Work綠色出行」企業員工通勤專案,以期能號召更多企業組識加入,共同力行「One more bike, one less car」理念,創造更多實質減碳效益。此外,太平洋年度新車- Moove與Kolibri也在場內首發亮相並開放體驗試騎,現場同時舉辦折疊車計時賽,增添不少趣味。

▲太平洋自行車自有品牌折疊計時賽。(圖/太平洋自行車提供)

今年大會的「騎樂市集」為響應花蓮農業震後復興,與農業部農糧署東區分署與財團法人農業科技研究院合作,邀請宜花東農友到場展售推廣,連同桃園觀光工廠、運動銷售廠商超過40攤熱鬧非凡,另有多項DIY及趣味活動,整場活動在歡樂氣氛中圓滿結束。

▲公益捐贈特需車予桃園特殊教育學及四位受贈者。(圖/太平洋自行車提供)

今年邁入第14屆的2024太平洋自行車單車公益活動,募集的 353,690元包括:KPMG安侯建業聯合會計師事務所及多家自行車製造業者熱心捐款,活動於上(9)月28日於桃園市新屋區農博環境教育園區展開。