新北金山暴雨「4校92名師生留校」　教育局：今早全部返家

▲北海岸暴雨導致金山4校92師生留宿學校，但今早已經全數返家。（圖／新北教育局）

記者許敏溶／台北報導

新北市金山區昨（4日）降下超大豪雨，造成多處積水或道路不通，為確保學生安全，共有4校、92名師生被留置在學校宿舍及教室。新北市教育局今（5日）表示，由於交通道路恢復正常通行，截至今天凌晨12時至1時，國小學生均由家長全數接回，金山高中46名學生也在早上7時30分全數搭車返家。

受到低氣壓與東北季風等因素影響，新北市金山區昨天降下驚人雨量，部分測站單日累積雨量甚至超過600毫米，也造成多處積水或道路不通。為確保學生安全，包括中角國小、金山國小、金美國小及金山高中等4校共92名師生，昨晚也安置在學校宿舍及教室內。

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新北教育局表示，師生留置學校宿舍時，相關緊急安置所需物資，已協請消防局及社會局運送便當、水、麵包、發電機、照明燈及睡袋等物資，照護師生基本所需，學校教職員也全程陪同確認照料學生確保身心穩定。

不過，隨著降雨趨緩，道路也恢復通行，新北教育局今天表示，由於交通道路恢復正常通行，截至今天凌晨12時至1時，國小學生均由家長全數接回，金山高中46名學生也在早上7時30分全數搭車返家。

▲昨天北海岸暴雨，導致金山4校92師生留宿學校，今早已經全數返家。（圖／新北教育局）